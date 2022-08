Víkendové utkání 13. kola III. třídy vám vyšlo na jedničku. Železnou Rudu jste doma porazili 7:4. Jaký to byl zápas? Padlo celkem jedenáct branek – až to skoro vypadá, že gólmani ani jednoho z mužstev neměli svůj den.

Utkání bylo bohaté na šance a góly, takže se diváci určitě nenudili. První poločas byl jasně v naší režii, dobře jsme kombinovali, drželi míč, měli dobrý přechod do útoku, z čehož jsme si vypracovali plno slibných gólových příležitostí a některé i proměnily. Soupeř nás trestal pouze po našich vlastních chybách a laciných ztrátách míčů. Ve druhém poločase jsme bohužel polevili, hra byla rozkouskovaná, neurovnaná, byli jsme pasivní a měli plno zbytečných ztrát, čehož soupeř dokázal využít. Naštěstí jsme se dokázali zvednout, proměnit pár šancí a zápas dotáhnout do vítězného konce. A že gólmani neměli svůj den? Takhle bych to neviděl. Naopak! Musím je oba hodně pochválit. Měli plno výborných zákroků, ale samozřejmě nejde chytit všechno.

Fotbalista TJ Sokol Mochtín a kanonýr Deníku (v modrém) Matěj Kapusta.Zdroj: Jindřich Schovanec

K vítězství jste přispěl čtyřmi přesnými zásahy v rozmezí 21. a 82. minuty. Byl to pro vás mezi muži nejpovedenější zápas kariéry?

Čtyři góly jsem sice dal, ale plno vyložených šancí také spálil, takže v tomto ohledu stoprocentně spokojený nejsem. Těžil jsem hlavně z výborných nahrávek našich záložníků, kteří mi to naservírovali jako na zlatém podnose a já jenom slíznul smetánku. Takže úspěch jde hlavně za nimi a za celým týmem, který odvedl maximum. A jedno z nejpovedenějších utkání? Co se týče vstřelených gólů, tak asi ano, možná, jinak z hlediska kvality a výkonnosti jsem už určitě odehrál lepší zápasy.

Po dvou kolech má béčko TJ Sokol Mochtín v okresní trojce plný počet bodů a skóre 15:8. Jste spokojeni s tím, jak jste zahájili letošní sezonu?

Tak smutní z toho určitě nejsme (směje se), faktem ale je, že bez výpomoci kluků z áčka bychom nebyli schopni odehrát ani jeden zápas a výsledky by tak optimistické nebyly. Bohužel u nás nemáme dorost, takže nemůžeme doplňovat zkušenější kluky v béčku mladou krví.

Projevuje se vaše ofenzivní pojetí hry také na hře v defenzivě? Přece jen: osm obdržených branek ve dvou zápasech je docela hodně.

Kdo se vrací, nevěří gólmanovi! My mu věříme a necháváme ho vyniknout, aby se ukázal před fanoušky a hlavně fanynkami (smích). A je pravda, že většinou sázíme spíš na ofenzivu a snažíme se dát víc gólů než soupeř. Je to logické při rozestavení 4-4-2, kdy každá ztráta míče záložní, nebo útočnou řadou znamená větší riziko pro naši defenzivu. Takže na skóre nám tak úplně nezáleží, vždycky budeme brát raději tři body. Mluvím samozřejmě za sebe, je mi jasné, že trenér na to bude mít asi jiný názor (směje se).

Letos jste zatím odehrál jeden zápas za béčko a jeden za áčko, kde jste do hry zasáhl jako střídající hráč, ale přesto jste dal branku a pomohl k výhře v derby nad TJ Start Luby 6:2. Suma sumárum: dvě utkání, pět gólů – vypadá to, že vás úvod sezony zastihl ve skvělé formě.

Tak to asi ještě uvidíme. Samozřejmě bych byl rád, kdyby to tam dál padalo. Bohužel kvůli pracovní vytíženosti nemohu nastoupit do každého zápasu, takže jsem rád, když si můžu jít kopnout a gól je pro mě samozřejmě jenom třešničkou na dortu a jestli ho dám za áčko nebo za áčko, je ve finále jedno. Hlavně, když to pomůže týmu. Chci především to, aby se vyhrávalo a chodili na nás spokojení fanoušci, kterým chci touhle cestou poděkovat za jejich dlouholetou přízeň a podporu.

V dresu Železné Rudy proti vám nastoupil matador Ferenc Róth, jenž dal také čtyři góly. Jaké je pro mladého hráče jako jste vy, zahrát si proti tak zkušenému borci, který toho ve své kariéře hodně dokázal?

Upřímně jsem před zápasem ani nevěděl, co je tohle za borce a co všechno dokázal, ale při hře bylo vidět, že si s míčem rozumí, že to není žádný ,,nazdárek“ a v koncovce si počínal chladnokrevně, takže klobouk dolů a budu rád, když si proti podobným borcům zahraji častěji. Navíc s fotbalovými legendami nastupuji každý zápas – jak v áčku, tak v béčku, takže jsem na ně vlastně zvyklý (usmívá se).