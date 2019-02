Po letní pauze se do jabloneckých Břízek vrací divizní soutěž a s ní i první domácí zápas nové sezony Fortuna Divize C, ve kterém obměněná Jiskra Mšeno hostí nebezpečný tým Vysokého Mýta.

Nový, zkušený kouč Jiskry Mšeno A Jaroslav Vodička má v kádru z čeho vybírat. Do prvního domácího zápasu půjde mužstvo s maximálním nasazením. Chce potvrdit dvě předchozí výhry na hřištích soupeřů. | Foto: Deník / Dagmar Březinová

„Samozřejmě chceme vyhrát jako v každém utkání a teď chceme navíc potvrdit dvě předchozí výhry zvenku. Kádr máme široký, jsou v něm zajímaví hráči. Musíme si poradit i s tím, že nebudeme kompletní. Budeme rádi, když nás přijdou fanoušci podpořit. K soupeři ale máme pokoru,“ uvedl trenér Vodička.

Ten zároveň i dodal, že mužstvo je zkušené, takové, které dobře ví, o co hraje. „Když budou hrát svůj fotbal, nebudu nervózní ani já ani hráči,“ prohlásil zkušený kouč Mšena.

Nový kouč i posily

V jabloneckém týmu došlo v letní pauze k přestavbě kádru. Týmu se chopil staronový kouč Jaroslav Vodička a brzy v kabině vítal i první posily.

Mezi těmi nejvýraznějšími vyčnívá samozřejmě nejzkušenější jméno exligisty Jiřího Štajnera, ale opomenout nelze ani další zkušená nová jména Nikolase Daníčka, Martina Zoula či Davida Skuhravého. Posilněný tým už má za sebou dvě úvodní kola, která zvládl na výbornou.

Mšeno bodovalo naplno a soupeřům na jeho hřištích nasázelo už deset branek. Po vysoké výhře 6:1 v Kratonohách Vodičkův soubor přivezl další výhru 4:1 i z Kolína.

Teď se poprvé hráči Jiskry představí na domácím pažitu, kdy v sobotu 25. srpna v 10,15 hodin přivítají v Břízkách soupeře z Vysokého Mýta. Tým z pardubického kraje patří mezi horké favority divizní skupiny C. Loni skončil druhý hned za postupujícími Živanicemi.

Těžké rozlosování na úvod

Trenér Mšena Jaroslav Vodička půjde do zápasu za vítězstvím svých barev. „Na úvod soutěže jsme měli a máme těžké rozlosování. Dvakrát jsme venku naplno bodovali a tato vítězství musíme teď potvrdit také doma. Tak by to bylo v pořádku,“ plánuje trenér Mšena.

Musí ale počítat i s tím, že mužstvo před tímto zápasem provází zdravotní problémy hráčů. „Kompletní určitě nebudeme. Ale s tím se potýkají všechny týmy,“ zdůraznil kouč Jiskry.