Urážky ukrajinského fotbalisty, k nimž došlo o víkendu v Horoměřicích u Prahy, začala řešit disciplinární komise okresního fotbalového svazu. Kvůli výpovědi Jána Kotvase, jenž odmítl vinu, případ odročila. Je nutné vyslechnout další svědky.

Sídlo fotbalové asociace v Praze | Foto: Deník/Martin Divíšek

Jak už Deník informoval, v nedělním utkání III. třídy v okrese Praha-západ mezi Horoměřicemi a Velkými Přílepy byl vyloučen Ján Kotvas. Funkcionář hostujícího týmu viděl na konci první půle červenou kartu, protože podle zápisu o utkání vulgárně zaútočil na hráče soupeře.

Od hostující střídačky měla zaznít slova: „ty ukrajinskej zmr*e, místo abys válčil, tak tady hraješ fotbal, ty mr*ko ukrajinská".

Kotvas však svou vinu ve čtvrtek popřel. Jednání v sídle krajského svazu fotbalové asociace na pražském Strahově se zúčastnil osobně, rozprava trvala bezmála hodinu, načež disciplinární komise rozhodla, že v tuto chvíli nelze vynést jakýkoliv verdikt.

Zastavená činnost

„Případ se odročuje za účelem dalšího dokazování," uvedl šéf disciplinárky Martin Opatrný.

Fotbalový soud tak bude pokračovat. Na úterní jednání jsou pozváni další aktéři zápasu: především sudí Jan Hruška a jeho asistenti. Dále se mají dostavit také vedoucí obou družstev: Václav Horák za domácí a Pavel Jiroutek za hosty.

„Nechceme se ukvapit. Musíme vyčerpat všechny možnosti a dát prostor všem," dodal Opatrný.

Kotvas má předběžně zastavenou činnost, což je vzhledem ke konci sezona formalita. Disciplinární komise mu však podle fotbalových paragrafů může uložit až exemplární trest (maximum je stopka až na patnáct let nebo pokuta až do výše 100 tisíc korun).

O své verzi příběhu se funkcionář Velkých Přílep odmítl po skončení jednání bavit. „Ne. Nic neřeknu, bez komentáře," uvedl Kotvas.

V jeho neprospěch hovoří skutečnost, že nadávku slyšel a potvrdil i delegát zápasu. Shodou náhod šlo o místopředsedu disciplinární komise Luboše Hřebíka.

Hosté navíc proti skutečnosti uvedené v zápise neprotestovali.

Nekompromisní tresty

Hřebík, jenž byl osobně v Horoměřicích, s výpovědí Kotvase rozhodně nesouhlasí. Jako první potvrdil vše, co je uvedeno v zápise. „Já to slyšel. Od něj. Ale bylo to tady od něj zpochybněno. Asi jsem tedy byl na jiném utkání," zakroutil hlavou dlouholetý funkcionář.

„S takovým případem, kdy došlo k urážce hráče kvůli jeho původu, jsem se ještě nesetkal. A to dělám fotbal nějaký pátek," dodal.

O incidentu z Horoměřic se mluví na různých místech. I proto, že od čelních představitelů fotbalové asociace letos několikrát zaznělo, že agresivitu, vulgarity a nešvary tohoto ražení je třeba ze hřišť a stadionů vymýtit.

„My z disciplinární komise tady na Praze-západ opakujeme, že byť jen náznaky hrubého nesportovního chování, urážek delegovaných osob a násilí tvrdě a nekompromisně trestáme. Dáváme tresty v horní hranici disciplinárního řádu a budeme v tom pokračovat," řekl Opatrný.

Mimochodem, nepodstatný detail na závěr. Velké Přílepy zápas vyhrály 2:1.