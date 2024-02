V pondělí dopoledne vzbudil na sociálních sítích vlnu nevole fotbalových fanoušků zveřejněným videem. V něm první náměstek primátora Prahy Zdeněk Hřib oblékl dres fotbalové Slavie, na kterém přelepil typickou hvězdu logem Pražské integrované dopravy. „Pokud jsem tím někoho urazil, tak se za to velice omlouvám, nebylo to mým záměrem,“ vyjádřil se ke kauze sám Hřib na dotaz Deníku.

První náměstek primátora Prahy Zdeněk Hřib ve videu na sociální síti X oblékl dres Slavie s přelepeným logem klubu. | Foto: Zdeněk Hřib / X

„V remaku jednoho nedávno publikovaného videa, které také využilo prostředí sportovní šatny, jsme se s kolegou radním pro ICT a inovace Danielem Mazurem především snažili upozornit na možnost přihlásit se do letošního ročníku inovačního maratonu Nakopni Prahu,“ dodal ve svém vysvětlení Hřib. Konkrétně předělal video předsedy hnutí STAN Víta Rakušana z poloviny letošního ledna.

„V současné ekonomické situaci si nicméně město nemůže dovolit žádnou nákladnou mediální kampaň, tak to musíme dělat trochu na koleně. Jako náměstek pro dopravu kopu denně za dostupnou a kvalitní veřejnou dopravu ve sjednocených barvách PIDu. Ty jsou nápadně podobné barvám jednoho ze slavných pražských fotbalových klubů. Pochopitelně běžně žádné originální dresy PIDu na skladě nemáme,“ připsal náměstek primátora ve svém vyjádření.

Řadu lidí na sociální síti X přitom popudilo právě to, že Hřib, pravděpodobně v nadsázce, napsal, že se jedná opravdu o dresy Pražské integrované dopravy.

Hřib ve svém vyjádření k záležitosti, která vzbudila na sítích vášně, připomněl i to, že na podobnou záležitost upozorňoval už jako primátor v roce 2020. Tehdy si přidal na Instagram fotku v tričku připomínajícím slávistickou zápasovou uniformu rovněž s nápisem PID, tehdy se ale nejednalo o skutečný dres.

Ve stejném roce tehdejší primátor bojoval také za to, aby byla celá Pražská integrovaná doprava sjednocená do stejných barev – červené a bílé – tedy těch, co používají i slávisté.

„Jinak fandím zdravému životnímu stylu, sportu i dobrému fotbalu bez rozdílu,“ zakončil Hřib své vyjádření.

Otázkou zůstává, jestli na celou záležitost bude nějak reagovat samotná Slavia. Její fanoušky video ze sociální sítě X pobouřilo a jak upozornil advokát Tomáš Martinec, který vršovickému klubu fandí, mohlo by se jednat o parazitování na pověsti klubu.