Regionální kopaná má za sebou úvodní mistrovský víkend nové sezony a hned na startu evidujeme jednu hodně pikantní záležitost. Udála se v okresním přeboru na Trutnovsku. V derby Vítězná vs. Hajnice (4:2) rozdal hlavní rozhodčí hostujícímu celku čtyři červené karty během jediného přerušení hry.

Ilustrační foto. | Foto: Deník/Martin Bergmann

Důvod? Po odpískání silně diskutabilní penalty fotbalisté Hajnice arbitra zasypali sprškou peprných výrazů, načež sudí bez váhání reagoval karetním mariášem. „Rozdával to tam, jak karty při prší,“ komentoval dění na hřišti hostující záložník Ladislav Pilař.

A co je na události „nejvtipnější“? Poté, co čtveřice hříšníků opustila travnatou plochu, domácí pokutový kop úmyslně zahodili, čímž uznali, že byl odpískán neprávem. „No, penalta to byla opravdu přísná. Nebylo by férové z takové skórovat, proto spoluhráč míč jen přihrál brankáři,“ uznal sám „faulovaný“ útočník Lukáš Andrle.



Pojďme ale pěkně od začátku. Do Vítězné přijel tradiční rival z obce vzdálené pouhých 15 kilometrů. Na úvod sezony se čekala atraktivní partie týmů, napříč kterými se řada hráčů dobře zná. Lépe začali domácí. V 9. minutě šli do vedení, soupeř ale brzy odpověděl. Po prvním poločase tak na ukazateli skóre svítil stav 1:1.

Zlom přišel v minutě třiapadesáté. Při běžném souboji, kdy hostující obránce tělem před dotírajícím útočníkem kontroloval míč směřující do zámezí, se ozvala píšťalka rozhodčího. Penalta!



To jako první neunesl hajnický brankář Poláček, jenž po urážce arbitra obdržel červenou kartu. Následně se slovně přidali i jeho spoluhráči a ještě ne ani dvacetiletý sudí neváhal. Druhá, třetí a rázem i čtvrtá červená karta. Přijít ještě jedna, musel by být duel pro nedostatečný počet hostujících hráčů ukončen.



To se však nestalo a po pár minutách se hrálo dál. „Podle mě rozhodčí zápas vůbec nezvládl. Nejprve v 9. minutě uznal gól po faulu na našeho brankáře a pak přišla úplně nesmyslná penalta. Neudrželi jsme nervy a dopadlo to, jak to dopadlo. Co hraji fotbal, nic podobného jsem nezažil,“ řekl také Deníku hajnický Pilař.

Pokutový kop se ale zahrávat musel. Míče se ujal domácí Vojtěch Vladeka, na radu spoluhráčů i některých fanoušků ale úmyslně neproměnil. „Byla to ode mě dobrá vůle,“ zavtipkoval po utkání penaltový exekutor, jenž také řekl, že utkání probíhalo nestandardně od samého začátku.



„Pravda, hostující hráči dávali rozhodčímu důvody, proč rozdávat karty. Nadávek tam bylo hodně. Po odpískání té penalty ale sudí snad ani nevěděl, koho vylučuje. Byla to pěkná fraška,“ dodal Vladeka.

Ač pokutový kop férově neproměnil, bylo v té době zřejmé, že s přesilou čtyř mužů v poli si domácí ve zbytku utkání poradí.

Jenže ejhle. V 65. minutě se ke slovu dostal hostující Pilař, gólem v oslabení poslal hosty do vedení a rýsoval se malý zázrak.



„Měl jsem takovou radost, že jsem sundal dres a slavil,“ popsal gólovou radost střelec Hajnice. Kuriózní na tom je, že žlutou kartu za „zakázanou“ oslavu nedostal. Kdyby ano, byla by pro něho druhou v zápase a duel by tak musel skončit.

Hrálo se ale dál, převaha Vítězné v té době byla už veliká a v závěrečných minutách hosté, navíc v brance s hráčem z pole, neodolali. Domácí třemi góly skóre otočili a bláznivý zápas vyhráli 4:2.

Utkání 1. kola Okresního přeboru Trutnovska

Vítězná – Hajnice 4:2 (1:1)

Fakta – branky: 9. vlastní (Poláček), 73. a 85. Hlavatý, 81. Andrle – 22. Kuric, 65. Pilař. Rozhodčí: Vích. ŽK: 0:3. ČK: 0:4 (53. Poláček, 54. Hejný, 54. Teuber, 54. Leder). Diváci: 40.

Výrazy hostujících hráčů, jak je v Zápise o utkání popsal rozhodčí Patrik Vích:1. červená: „Jdi do p*dele, magore jeden!“

2. červená: „Zku*venče jeden!“

3. červená: „Vym*danče jeden!“

4. červená (po dvou žlutých): „Už to pískej pořádně!“ a „Tak na to čum!“