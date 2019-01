/ROZHOVOR/ Fotbalové derby se pro Pardubice nevyvíjelo dobře. Hradec Králové brzy vedl a svůj náskok zvýšil již v prvním poločase na 4:1.

„Dostávali jsme laciné góly,“ ohlédl se za nepovedeným utkáním 15. kola FORTUNA:NÁRODNÍ LIGY pardubický kapitán Jan Jeřábek.

Co rozhodlo o nepříznivém výsledku z pohledu Pardubic?

Dá se říct, že Hradec v první půli čtyřikrát vystřelil a dal čtyři góly. Nezachytávali jsme jejich náběhy, oni hráli jednoduše. Vše za obranu, kam hned chodili ve třech. Z toho jsme dostávali laciné góly. I když jsme to odvrátili, tak jsme neměli druhý míč a oni to dorazili. Tam jsme propadali.

Přitom jste na úvodní gól rychle odpověděli a vyrovnali…

Dali jsme gól, věřil jsem, že to bude jiné, ale opakuji, že jsme dostali laciné branky. Celou dobu se chystáme na to, že to takhle hrají. Dělá jim problém kombinace, tak to nakopnou a chodí tam rychlí hráči. Vůbec jsme to nezachytávali.

Co jste si říkali za stavu 4:1 o přestávce, co jste ještě chtěli na hřišti udělat?

Do toho už musíte jít, člověk nemá co ztratit. Chtěli jsme dát nějaký gól, ale v takovém utkání už by nám tam asi nic nespadlo. Jsme zbrklí v útočné fázi. A navíc jsme hodně gólů dostali.

Na Žižkově jste dvougólovou ztrátu dokázali vymazat. Co bylo v Hradci jinak?

Samozřejmě jsme si říkali, že to není ztracené. Ale nebylo to tentokrát dobré ani směrem dopředu. Byl to nejhorší zápas na podzim.

Je to pro Pardubice krutý výsledek?

Hradec byl lepší, zasloužil si vyhrát, ale takový rozdíl to podle mě na hřišti nebyl. Pak už se jim hrálo ve druhé půli dobře, hráli jednoduše. To jim vyhovovalo.

Jaký jste měl jako kapitán pocit z týmu? Motivaci jste měli v derby velkou…

To nevím, přišlo mi to právě takové chcíplé. Jestli nás zmrazil ten první gól, ale pak jsme hned vyrovnali. To nás mělo spíše posunout nahoru, ale jak říkám, celková obranná hra týmu nám nefungovala.