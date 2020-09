Zdroj: ZonkyCo je pro vás největší gól?

Rozhodně to, že se náš tým plný fotbalových expertů, postavený během 10 minut, dostal na stránky Pražského deníku.

Jaký jste si v životě dali „vlastňák“?

Vzhledem k nadcházejícímu turnaji je to určitě ukončení mé fotbalové kariéry v 18 letech. Kdybych v té době očekával takový restart kariéry, tak to rozhodnutí dvakrát zvážím.

Komu byste dali červenou kartu a proč?

Bez váhání musím vybrat kapitána a trenéra (bez licence) našeho týmu Dana Mayera, který mě nanominoval na tento rozhovor a ještě nám sám navrhl design dresů.

Za co ve své firmě kopete?

Světový mír, žízeň a férovější půjčky.

Josef Holas, Školní policejní středisko Krajského ředitelství policie hlavního města Prahy

Co je pro vás největší gól?

Největší gól je pro mě někdy osobně ověřená a zjištěná skutečná realita oproti "tvářící" se realitě.

Jaký jste si v životě dali „vlastňák“?

Vlastňáků pár bylo, ale nikdy to neznamenalo "prohraný zápas".

Komu byste dali červenou kartu a proč?

Červenou kartu bych dal každému, kdo hraje zákeřně, nefér a jen podle svých pravidel. A že bych jmenný seznam měl…

Za co ve své firmě kopete?

Ve své firmě já osobně nejraději kopu za veřejný a obecný zájem.

Pavel Malý, Electroworld

Co je pro vás největší gól?

Když si všichni turnaj ve zdraví užijí a budou rádi, že se v této době mohou takto potkávat, protože to začíná být vzácností.

Jaký jste si v životě dali „vlastňák“?

V tomto spojení mě napadají naštěstí jen ty fotbalové a to nikdy není příjemné, důležité je zabrat a udělat z nich jen vtipnou historku k posezení s přáteli.

Komu byste dali červenou kartu a proč?

Určitě COVIDU 19 a k tomu doživotní zákaz činnosti. Protože škodí sportu po celém světě.

Za co ve své firmě kopete?

Určitě za dobré výsledky a spokojené zákazníky. Je to jako ve sportu, když se daří, máte zdravou kabinu pak Vám to jde i na hřišti.

Jitka Krejzová, PGRLF

Zdroj: archivCo je pro vás největší gól?

Největší gól je samozřejmě z půlky hřiště. Ale ten se mi zatím podařil jen na tréninku. Nejlepší a největší gól je, že moje kolegyně je také fotbalovou hráčkou a fanynkou stejného klubu.

Jaký jste si v životě dali „vlastňák“?

Na fotbalovém hřišti žádný nepadl, ale za svůj životní „vlastňák“ považuji dlouholetou pauzu v aktivní hře.

Komu byste dali červenou kartu a proč?

Každému hráči, který porušuje pravidla a chová se nesportovně.

Za co ve své firmě kopete?

Kopu za tým PGRLF, abychom jako kolegové fungovali po všech stránkách. A pracovně se se mnou můžete potkat na pozici referenta podpor.

Michal Brodský, Rohlik.cz

Zdroj: archivCo je pro vás největší gól?

Gól z půlky.

Jaký jste si v životě dali „vlastňák“?

To Vám radši nepovím. (směje se)

Komu byste dali červenou kartu a proč?

Pierluigi Collinovi. Za tu penaltu.

Za co ve své firmě kopete?

Kopeme za to, aby lidé mohli jíst a žít lépe. Chceme být průkopníkem božího jídla a služeb v Čechách i ve světě a zpříjemňovat tak našim zákazníkům život.