Ve Štětí je hrajícím asistentem někdejší stoper Slovanu Michal Obrtlík, velvarské zkušenosti mají pak i Polák, Kovařík a hlavně kanonýr Müller, který dal dokonce branku z pokutového kopu.

Na druhé straně otevřela skóre jedna z posila Jan Schneider, který přišel ze Zbuzan, ale hrával i za juniorku Slavie a pak druhou ligu za Vyšehrad. Další góly připojili Pihrt, Vopat a Drozda.

Co se týče zbylých nových jmen v sestavě Slovanu, v bráně se představil Martin Otáhal. Také on prošel juniorkou Slavie a pak chytal vysoké soutěže: druhou ligu za Žižkov, třetí i druhou za Vyšehrad a naposledy za vedoucí celek divize C Kolín. „Perfektně ovládá hru nohama, zatímco rukama ještě nevíme, tam ho Štětí prověřilo málo. V zápase jsme byli lepší a měli řadu šancí,“ mínil asistent trenéra Velvar Marek Mucha.

Třetí možnou posilou je obránce Ondřej Pek. Nepřekvapí, že také on prošel Slavií, ale i Plzní B, Domažlicemi, Štěchovicemi a naposledy Povltavskou FA.

Posily i další hráči se mohou předvést ještě v dalším přípravném duelu v sobotu dopoledne, kdy Slovan doma přivítá Nový Bydžov.