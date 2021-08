Nejhladověji do metropolitního přeboru vstoupily celky Dukly Jižního Města a rezervy Motorletu. Oba si připsaly výhry 6:1. Prvně jmenovaný tým deklasoval tímto výsledkem Radotín a druhý Kolovraty. Pozadu nezůstalo ani béčko Vyšehradu, to vyhrálo v Újezdu nad Lesy 5:1.

"Neříká se mi to úplně lehce, ale byl to výborný výkon. Příprava byla hodně náročná, hodně složitá, protože kluci, hlavně ti, co přišli z dorostu, ještě nejsou tak navyklí na dospělý fotbal. Prakticky jsme to podřídili dospělé soutěži, to je moje práce," vrátil se k povedenému utkání trenér B týmu Motorletu Jan Rajnoch, bývalý ligový fotbalista a reprezentant.

Hodně divoké utkání viděli diváci v Královicích, které hostily Uhelné sklady. Hosté vedli ještě na začátku 90. minuty 2:1, ale pak se děly věci. Pospíšil nejprve srovnal a ve třetí minutě nastavení z penalty otočil výsledek Staněk.

"Věřil jsem, že se nám povede v tom utkání ještě něco udělat. Bral jsem už to, že se nám povedlo vyrovnat. Že nakonec máme tři body, to je tak trochu při vývoji toho zápasu nad plán," přiznal autor dvou gólů Jakub Pospíšil, který v pětatřiceti letech nastoupil úplně poprvé k zápasu s kapitánskou páskou. "Už jsem slyšel narážky, že budu muset hrát s páskou pořád," smál se.

Hodně hořkou pilulku musely polknout Třeboradice. Ty se posílily o podolského kanonýra Jůzka a na hřišti Admiry B chtěly bodovat. Daly dva góly, ale bohužel do vlastní sítě a byla z toho prohra 0:3. "Zlomila to situace, kdy jsme si dali první vlastní gól. Měli jsme tam ještě nějaké šance, ale bylo to málo, gól jsme nevstřelili a přišel druhý vlastní gól. Soupeř se na ty branky ani nenadřel," poznamenal kriticky třeboradický trenér Viktor Pařízek.

A jak to bylo dál? Podolí doma přetlačilo žižkovské béčko 2:1, Hostivař na svém hřišti udolala Zličín 4:2 a Přední Kopanina ve šlágru s Újezdem Praha 4 naopak na domácí půdě padla 0:3.

Výsledky 1. kola přeboru



Újezd nad Lesy – Vyšehrad B 1:5 (7. Hlubuček – 8. Madej, 40. Klán, 49. Sejdia, 63. Klán, 88. Madej)

Admira B – Třeboradice 3:0 (46. Drescher, 67. vl. Viktorin, 93. vl. Brunclík)

Kolovraty – Motorlet B 1:6 (31. Hladký – 11. Šírl, 38. Zelenka, 48. Simandl, 53. Zelenka, 59. Hrabina, 66. Ircing)

Podolí – Žižkov B 2:1 (51. Sulek, 90. Podobský – 30. Faigl)

Přední Kopanina B – Újezd P4 0:3 (36. Tomaides, 46. Běhounek, 68. Běhounek)

Královice – Uhelné sklady 3:2 (72. Pospíšil, 90. Pospíšil, 90+3. z pen. Staněk – 11. Šafránek, 45+1. Zmeškal)

Hostivař – Zličín 4:2 (10. Kronovetr, 36. Žampa, 45+1. z pen. Žampa, 90+3. Žampa – 43. Vašut, 90+2. Žák)

Radotín – Dukla Jižní Město 1:6 (18. Bureš – 13. Trávník, 30. Kotlík, 39. Kotlík, 59. vl. Tvrdý, 74. Trávník, 90. Farkaš)