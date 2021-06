A právě tuto otázku jsme položili deseti pražským delegátům Valné hromady FAČR, od mistrovské Slavie až po divizní Meteor. Vstřícný postoj Sparty k Poborskému je známý, stejně jako Slavie a také Bohemians nebo Motorletu. Ostatní kluby, které nám poslaly odpovědi, jsou ale zatím opatrnější nebo nechtějí svoji volbu prozrazovat. Někdo i z „politických“ důvodů, jelikož kandidují na některou z funkcí v nově se vytvořené vládě.

„Zatím nejsme rozhodnutí,“ vysvětloval například Josef Přitasil, předseda třetiligové Admiry. „Ještě chceme počkat na víc vyjádření kandidátů,“ dodal šéf klubu z Kobylis.

Fotbalové hnutí v metropoli pak pošle dvanáct delegátů. Jednoho za krajské svazy a jedenáct za pražský. O tom, jakým směrem se hlavní město natočí, se jednalo na pondělním zasedání pražského výkonného výboru. A výsledek jeho hlasování poznáme až ve čtvrtek.

Věční rivalové proti sobě i při volbách

Hlavní roli při volbě obou pražských „S“ hraje osoba Karla Poborského. Tento vicemistr Evropy z roku 1996 úspěšně nastupoval v dresu obou rivalů, v Edenu zvedl nad hlavou jednou mistrovský pohár, na Letné dvakrát. A přesto, že ze sparťanské kabiny se pakoval po legendárním vyhazovu formou SMS zprávy od bosse klubu Daniela Křetinského, tak právě Sparta s ním zakopala válečnou sekeru a hlasitě jej podporuje.

„Osobně jsem se setkal s oběma kandidáty. Vždy jsem preferoval obsah nad formou. Při sledování debaty kandidátů na ČT sport a zejména při osobním rozhovoru jsem pozorovalu Karla Poborského mnohem větší důraz na to, jaká řešení navrhuje. To vše doložené čísly a statistikami,“ oznámil generální ředitel Sparty František Čupr.

„Petr Fousek má jistě lepší projev, nicméně jeho vzletné fráze nejsou většinou naplněné adekvátním obsahem, souborem navrhovaných řešení a plánem konkrétních kroků. A stálé opakovaní jeho vazeb na FIFA a UEFA problémy českého fotbalu nevyřeší. Věřím, že Karel Poborský by byl dobrým předsedou. A že po vítězství v předsednické volbě by sestavil tým z odborně schopných lidí, kteří společně s ním posunou fotbal správným směrem,“ dodal.

Schůzka v sídle svazu zvedla vlnu emocí

Hodně horko bylo kolem Poborského schůzky přímo ve strahovském sídle svazu. Jeden z pracovníků svazu poslal klubům z třetí a čtvrté nejvyšší soutěže pozvánku na setkání, kam kromě Poborského byli původně pozváni také stále ještě aktuální šéf českého fotbalu Martin Malík, Miroslav Pelta, Adolf Šádek a další, ovšem ti údajně nakonec nedorazili.

„Žádáme vysvětlení, z jakého důvodu byla tato schůzka organizována na půdě FAČR, jaký byl klíč pro výběr hostů z řad kandidátů na Valnou hromadu FAČR a kdo rozhodl o zapojení aparátu FAČR do volební kampaně. Fotbal má být férový nejen na hřišti. Jsme hluboce zklamáni z podobného jednání a rádi bychom připomněli, že na hřišti by za podobné jednání mohlo padnout jediné rozhodnutí – červená karta a vyloučení ze hry,“ neskrývala Slavia své rozhořčení.

Aktuální tuzemský fotbalový hegemon už dlouho volá po výraznějších změnách a proto je pro Petra Fouska, který právě větší zásah do dlouho platných pořádků dopředu oznamuje. Naopak Karel Poborský je konzervativnější a v případě úspěchu by se nedal očekávat tak veliký uragán ve strahovských kancelářích, jako by tomu bylo v opačném případě.

Praha se chce podílet na lepších zítřcích

Dvanáct z celkového počtu 199 delegátů vyšle 3. března na Valnou hromadu FAČR v Nymburce Praha. Jsou jimi devět členů výkonného výboru a tři vylosované kluby. Devítka členů výboru je ve složení Dušan Svoboda, Michal Fischer, Jiří Vrba, Rudolf Blažek, Tomáš Cigánek, Karel Horčík, Darek Jakubowicz, Renáta Klíčová a Tomáš Kubr.

„Pokaždé jsme měli problém kapacitu dvanácti lidí doplnit a sháněli jsme, kdos námi pojede. Udělali jsme to tedy tak, že před nedávnou schůzí jsme oslovili kluby, kteří by měli zájem a letos byl eminentní zájem,“ vysvětluje 1. místopředseda Pražského fotbalového svazu Michal Fischer.

„Aby to bylo spravedlivé pro všechny, vložili jsme do poháru jména všech účastníků. Vylosovali jsme tři zástupce a k nim tři náhradníky,“ pokračuje. Vylosovanými byly kluby DFK Bohemians, AC Sparta Praha zapsaný spolek a Uhříněves. Náhradníky pak jsou Kbely, Hostivař a Eugen Link Football Academy.

Nově složený výkonný výbor PFS má zájem na tom, aby Praha byla více slyšet i ve sférách FAČR. „Byl bych moc rád, kdyby to mu tak bylo. I díky postojům v minulých letech bychom měli být účastníky nového výkonného výboru, který by směřoval k veselejším zítřkům a hlavně zlepšil obraz u veřejnosti,“ dodává místopředseda PFS, který bude kandidovat na místopředsedu FAČR za Čechy a za kraje a okresy.

„Je známou věcí, že ve Slavii podporujeme proreformní kandidáty. Červnová volba je pro fotbal moc důležitá, nemůžeme si dovolit udělat chybu,“ dodává Jiří Vrba, který je ředitelem strategických vnějších vztahů ve Slavii a byl zvolen do funkce 2. místopředsedy PFS.