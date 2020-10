„Kdybych proměnil všechny šance, tak mohlo být gólů dvakrát tolik,“ přiznal fotbalista, který v hostivařském klubu působí i jako člen výboru.

Milane, nasázel jste osm gólů. Dal jste jich někdy i víc?

V mistrovském utkání je to, co do počtu gólů, určitě rekord.

Poslední trefu jste dal v 65. minutě, nepřemýšlel jste o tom, že by vám jich tam padlo deset?

Upřímně, kdybych proměnil všechny šance, tak mohlo být gólů dvakrát tolik.

Vyhráli jste 15:1. Baví fotbalistu takový zápas? Snažíte se nasázet co nejvíce gólů nebo je to při takové kanonádě „nuda“?

Tušili jsme, že to bude utkání na jednu bránu. Soupeř založil nový tým, k prvním utkáním v sezoně se scházeli v neúplném počtu, někteří hráči nikdy nehráli velký fotbal a bylo to znát. Na druhou stranu klobouk dolů před hráči soupeře, že v sobě po každotýdenním výprasku deset a více gólů najdou chuť a energii jít do toho znovu, i když asi sami tuší, co je čeká.

Jaká je podle vás úroveň 3. třídy? Jsou tam veliké výkonnostní rozdíly, že?

Je to nejnižší soutěž. Někdo by řekl skutečný prales a z toho plynou tak velké výkonnostní rozdíly a divácky atraktivní brankové hody. Hrají zde nově vzniklé týmy s úplnými nováčky ve velkém fotbale, ale třeba také nově založené rezervy týmů z vyšší soutěže, kde je kvalita úplně jinde.

Jakému účelu slouží hostivařské céčko? Aby si zahráli i i starší, kteří už nechtějí hrát vyšší soutěže?

Založení céčka má dvě roviny. Jedna samozřejmě souvisí se staršími hráči, kteří už z různých důvodů – pracovních, rodinných či zdravotních – nemohou nebo nechtějí hrát vyšší soutěž, kde je nutný pravidelný trénink. Druhá rovina je spojená s mládeží a přechodem do světa fotbalu dospělých. V minulosti se nám stávalo, že hráči v tomto okamžiku skončili, třeba kvůli malému hernímu vytížení. Když jsme před začátkem sezóny řešili s novým trenérem B týmu kádr, tak jsme napočítali, že s nově příchozími dorostenci bude mít k dispozici zhruba 25 hráčů plus nevytížené hráče z A týmu. Do vývoje hráčů v mládeži investujeme prostředky a čas, a tak jsme si řekli, že založíme céčko, kde budou mít mladí možnost se dál rozvíjet a postupně se vyhrát po boku zkušenějších, kteří si udělají žízeň a fotbalem se budou všichni bavit. A nutno dodat, že se nám oba cíle zatím daří plnit.

Jste i člen výboru SK Hostivař. Jak se v současnosti daří vašemu klubu? Nemyslím tím výsledky na hřišti, ale jak si klub stojí? Jakou má mládežnickou základnu?

Díky pravidelným úspěšným náborům a dobré práci již s nejmenšími dětmi ve školičce, se nám postupně podařilo doplnit jednotlivé věkové kategorie a máme pokrytou celou věkovou strukturu od školičky až po starší dorost. Přípravky máme rozděleny po jednotlivých ročnících čtyři týmy v mladších žácích máme dva týmy, dále starší žáky, mladší i starší dorost. Dohromady to v současné době znamená 215 aktivních mládežnických hráčů v devíti týmech. Je na místě poděkovat všem mládežnickým trenérům a členům realizačních týmů za odváděnou práci a obětavost. A samozřejmě také všem ostatním, kteří náš klub podporují a přispívají na chod a fungování mládeže v SK Hostivař.