Dobrá výhra, je pro nás hodně důležitá, v tabulce se posouváme výš a příští týden to musíme potvrdit proti soupeři, který je pod námi. S výkonem ve druhé půli ale nejsem vůbec spokojený, protože jsme úplně přestali hrát a inkasovali jsme dvě branky.

V první půli jste ale dominovali a rychle jste nasázeli čtyři góly. Rozhodla tahle pasáž?

Hned v úvodu jsme dali gól, vzápětí Šenky (Zdeněk Šenkeřík) vybojoval balón a krásně přehodil brankáře. Hned nato se povedlo to samé i mně, akorát z trochu větší blízkosti. Rychle jsme je položili, pak jsme měli víc ze hry a mohli jsme si s nimi dělat, co jsme chtěli. Mrzí nás ale to, že jsme mohli v první půli přidat více gólů. Mohlo to být klidně 6:0 o poločase.

Věřil jste, že tam váš pokus z dálky zapadne?

Koukal jsem a když jsem viděl, jak to letí, tak jsem si říkal, že to bude břevno a půjde to ven. Na to mám smůlu, nejsem jako Šenky, který to už má natrénované.

Za devět kol jste ale nastřílel už sedm gólů. Jak jste spokojený s touhle sumou?

S produktivitou jsem spokojený. O góly ale zas tak nejde, hlavně, že nám to jde týmově. Když dám nějakého góla, tak mám samozřejmě radost, ale spíš je důležité vyhrávat. Pak je jedno, kdo gól dá a kdo ho připraví. U někoho to vždycky začne a u někoho to musí skončit. Je to týmová práce.

Máte nějakou vytyčenou metu, na kterou byste letos chtěl dosáhnout v počtu gólů?

Minulý rok jich bylo třicet, tak bych se tomu chtěl aspoň co nejvíc přiblížit. Být produktivní jako minule, aby tam nebyl velký propad. Hlavně postoupit, góly jsou jenom bonus. Pak je jedno, jestli máme hráče, který dá třicet gólů, nebo víc hráčů, kteří dají po pěti.

Do Mratína jste přišel z Meteoru Praha a už si tu odpracováváte druhou sezonu. Jak jste zatím spokojený?

Jsou tady zkušení hráči jako Šenkeřík, Zelenka a Winter, takže je tu dobrá atmosféra. Je tu pořád kam se posouvat. Minulý rok jsme postoupili, když se nám bude dařit, můžeme postoupit znovu. Nemůžu říct, že bych udělal chybu, že jsem sem šel.

Jak si užíváte možnost zahrát si s hráči, kteří kopali třeba i v Lize mistrů?

Jsem mladý, takže se mi hodí, že nám poradí a pomůžou. Pomáhají i celkově týmu. Je na nich vidět zkušenost, klid. Když my jsme splašení, tak nás dokáží ukočírovat. Lukáše Zelenku znám odmalička, zbylé dva kluky jsem poznal až tady, ale taky to jsou skvělí kluci. Jsem rád, že je tady máme.

V jednu chvíli vás Zdeněk Šenkeřík na trávníku pěkně sjel, že jste nějakou akci sehráli špatně. Je to takový lídr, který si to na hřišti řídí?

Je to tak. Ví, že to můžeme vyřešit i jinak a že na to máme. Říká, že se bojíme, chybí nám sebevědomí to vzít a zkusit to. Když to neuděláme, tak dostaneme takový kartáč od něj. Zase nás to ale nakopne, abychom to odčinili, aby nás mohl pochválit.

Šenkeřík byl hvězdou Slavie, Zelenka zase Sparty. Který klub je vám osobně bližší?

Fandíme Spartě. Lukáše Zelenku znám odmalička, chodili jsme se na něj koukat, takže ke Spartě mám určitě blíž. Když je derby, tak se to tady docela handrkuje, kdo vyhraje. Hezky si to tady říkají.

Proběhly i nějaké vtípky, že slávista Šenkeřík hraje za Spartu Mratín?

Určitě něco proběhne. Musíme mu to dát trochu sežrat.

