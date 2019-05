Fotbalový Újezd slaví dvojitý postup. A brousí si zuby i na pohár

Sezonu snů prožívají fotbalisté průhonického Újezdu. Áčko jako nováček přeboru soutěží profrčelo nevídaným způsobem a může začít slavit titul pražských šampionů, B tým si bez jediné prohry zajistil tři kola před koncem postup do 1. B třídy. A to může být ještě veseleji, SK Újezd Praha 4 se totiž probojoval i do finále poháru Teskahor cup, kde změří síly s Přední Kopaninou.

Fotbal. Ilustrační foto. | Foto: DENÍK/ Martin Divíšek

„Sezona se nám povedla nad očekávání,“ usmívá se trenér A týmu Karel Jeřábek. Při pohledu na tabulku ještě není statisticky potvrzené, že je Újezd vítězem přeboru, ale jde o pouhou formalitu. Ve čtvrtek totiž zasedne disciplinární komise a zkontumuje zápas Uhelné sklady vs. Třeboradice ve prospěch hostů. A to z velmi komického důvodu. Když rozhodčí přijeli před tímto zápasem na hřiště na Cibulkách, zjistili, že je nalajnováno na jedničku, ovšem pro americké fotbalisty. „Stav hrací plochy neumožňoval regulérní průběh. Z tohoto důvodu nebylo utkání zahájeno,“ napsal do zápisu o utkání rozhodčí Tomáš Jakl. Bude zlatá pohárová tečka? Definitivní potvrzení tak padne až ve čtvrtek, ale vše je jasné, a tak už se na Újezdě slavilo. „Zatím ale nic velkého, protože po našem zápase jsme šli všichni fandit béčku,“ usmívá se Jeřábek. Jeho tým si vůbec nepočínal jako bojácný nováček, ale z cesty odstraňoval jednoho soupeře za druhým. Hořkost porážky poznal poprvé až v 17. kole a celkem prohrál pouze dvakrát. „Nesmírně si tohoto úspěchu vážíme. Chtěli jsme hrát v první pětce a dopadlo to úplně perfektně,“ těší trenéra. Že se Újezdu daří, potvrzuje i jeho tažení pražskou pohárovou soutěží. Ve středu 29. května na stadionu na Střížkově se totiž ve finále utká s Přední Kopaninou a dá se očekávat perfektní fotbalová podívaná. „Teď jsme hráli sobota středa sobota a to je pro týmy z přeboru složité. Čeká nás to ještě jednou, ale získat double je pro nás velikou motivací,“ vzkazuje Karel Jeřábek. Rekordní debakl? Už ne. Raptory znervóznila televize Přečíst článek ›

Autor: Michal Káva