Udělalo vám radost vítězství v anketě?

Určitě ano. Obzvlášť v této těžké době je to příjemné.

Sledoval jste ji a šířil mezi kamarády?

Sledoval, hlavně mi to předhazovali kluci z týmu. Vnímal jsem, jak to probíhá. Kluci hodně hlasovali, protože chtějí peníze do kasy.

Je mi jasné, že to asi nedělali zadarmo…

To určitě ne. (směje se) Asi to bude drahé.

Kdybyste měl vy dát svůj hlas někomu z dalších nominovaných, kdo by to byl?

Vybrané hráče tolik neznám, ale za svoje výkony by si to určitě zasloužil Dan Urban z Přední Kopaniny.

Kdo by od vás dostal cenu pro nejlepšího hráče Sokola Cholupice?

To je těžké… Máme výbornou partu, tým je vyvážený a je složité vybrat jednoho kluka. Přišli zkušení hráči, kteří nám pomáhají, do toho mladí. Jak jsem říkal, máme to vyvážené. Předseda Kája s vedoucí mužstva Hankou, kteří pro nás toho dělají hodně. Přes trenéra Brabce a asistenta Aleše Burdu až po hráče A i B týmu. Všichni jsme jeden velký tým. Jsem rád, že jsem v tomhle týmu, protože je to pro mě taková druhá rodina.

Jak prožíváte tuhle současnou situaci, kdy se spíše nemůže hrát než může? Navíc už je jasné, že se soutěže nedohrají.

Když to tak vezmu, tak covid nám zabránil ve dvou postupech. Měli jsme sezonu, kdy jsme neprohráli. Kdyby se nepřerušil a dohrál podzim, tak věřím, že bychom neporazitelnost udrželi. Měli jsme skvělou formu, výborný tým, dobré výsledky. Zvedli jsme se příchodem trenéra Brabce. Dokáže přivést kvalitní kluky a hned je to o něčem jiném.

Kdy naposledy jste měli společný trénink?

Ukončilo se to v říjnu, takže tehdy.

A jak se scházíte teď?

Tak nějak v rámci možností. Nejsme všichni pohromadě, jen co to dovolí.

Jaký to podle vás může mít dopad na nižší fotbalové soutěže?

Velký. Hodně starších kluků se po takové době těžko vrací. U sebe cítím, že jsem od té doby nic nedělal. Na fotbal se těším, ale velkou motivaci necítím, protože nevím, kdy to zase začne. Je to těžké.

Zaznamenal jste, že třeba někdo u vás v týmu se na to už vykašle?

U nás zatím ne. A doufám, že se to ani nestane. Máme výbornou partu a byl bych nerad, kdyby někdo končil.

Věříte, že se od léta konečně rozjede sezona, která se odehraje celá?

Doufám, že jo. Říkalo se, že se potřebuje odehrát minimálně polovina sezony, což se nepovedlo, tak doufám, že se opět udělá nějaké opatření, kdyby nastala podobná situace. Je ale těžké řešit, kdo postoupí a sestoupí, když se sezona nedohraje.