„V Unionu jsme na áčko čtyři. Hlavní je trenér Bareš, ale má mě a další dva kluky, co mu pomáháme a o všem se radíme. Plus děláme ve dvou béčko, kde je taky spousta mladých kluků,“ vysvětluje Šimr.

Během hráčské kariéry byl na hřišti vždy vidět i slyšet, emoce rozhodně nikdy neskrýval. Jako trenér působí o poznání klidněji.

„Chci klukům poradit. Vědí, že jsem něco dokázal, že jsem byl v lize a respektují, když jim něco řeknu, že to je pro jejich dobro. Během zápasu jsem klidný, nekřičím. Vlastně jednou jsem to udělal. To jsem nebyl v poločase spokojený s tím, jak kluci půli odchodili. To jsem vyjel, že tam klidně můžu hrát i já,“ směje se a pokračuje: „Člověk by si zahrál, ale je jasné, že když máme tolik mladých, tak musí hrát oni a sbírají zkušenosti, to je správná cesta.“

Jak bylo zmíněno, během kariéry si zahrál i nejvyšší soutěž v dresu klokanů z Bohemians.

„Bohemce jsme s bráchou fandili, o to bylo všechno ještě lepší. Nikdy nezapomeneme, jak nás tam kluci v pohodě vzali, vzpomínáme na Michala Petrouše. Samozřejmě to pro nás bylo jiné, byl to profesionální fotbal, během letní přípravy jsme se dostali s Bohemkou na soustředění do Francie, to byla paráda,“ vzpomíná.

Momentálně si ovšem může fotbal užívat pouze jako divák u televize. Nižší soutěže dostaly nucenou stopku a všichni jen, zatím marně, čekají, zda se opět rozjedou.

„Období je to samozřejmě pro mě smutné, byl jsem v sobotu i v neděli pravidelně na fotbale. Teď může člověk sedět doma, nebo jít na procházku. Je to děs, je to dlouhé. Nejdřív jsme mysleli na 17. ledna, pak na půlku února a zase z toho nebude nic. Nezbývá než čekat, až to povolí,“ povzdychne si.

Nevíme, kolik kluků se k fotbalu vrátí

Jak čas utíká, možnost, že by se soutěže stihly dohrát, se každým dnem zmenšuje.

„Záleží, kdy se začne. Jestli třeba v dubnu, tak to bude problém, protože ve středu to podle mého moc hrát nepůjde. Pro kluky bude hlavní jejich zaměstnání. Někde to půjde, ale třeba ti, co v důsledku téhle pandemie měnili třeba práci, tak tam to může být složité. Jednu středu vás třeba pustí, ale každou středu? Na to to moc nevidím, i firmy teď počítají každou korunu, počítám s tím, že kluci středy spíš nebudou stíhat. Ale nikdo teď neví, jak to bude. Nikdo nevíme, kolik kluků se k fotbalu vážně vrátí, bude to náročné,“ míní.

Jeho bratr Vladimír se z Unionu přesunul do Hostivaře, kde funkcionaří. Bratrský souboj Šimrů by byl určitě zajímavý, jenže to by Union musel zabrat a vrátit se do přeboru.

„Chtěli bychom se dostat nahoru během dvou, tří let. Máme mladý tým, říkají nám, že máme mladé a šikovné kluky. Ti ale samozřejmě potřebují hrát a sbírat zkušenosti. Věřím, že tuhle těžkou dobu vydržíme a během těch dvou let se zkusíme do přeboru vrátit,“ dodává Jan Šimr.