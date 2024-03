/FOTOGALERIE/ Pouze jediné kolo vydrželi na čele přeborové tabulky fotbalisté Přední Kopaniny. V rámci osmnáctého kola elitní pražské soutěže padli na hřišti béčka Motorletu 1:4 a nedělní výhrou 1:0 nad Podolím se pozice lídra ujal vyšehradský Slavoj.

Přebor: Braník - Střešovice 2:2. | Video: Deník/Michal Káva

Rezerva Motorletu nastoupila proti Kopanině posílená o několik hráčů třetiligového A týmu a na hřišti to bylo samozřejmě znát.

„Soupeř měl šikovné hráče, sedm posil z áčka, to je velký rozdíl, kvalita byla hodně znát. Kvalitou jsou výš než v přeboru. Ti kluci pravidelně hrají třetí ligu, což je vidět. Věděli jsme, že to bude těžký zápas,“ přiznal kopaninský kouč Daniel Vott.

Změna na čele druholigové tabulky. Dukla v derby porazila Žižkov a je první!

„Kvalita se ukázala. I my jsme ale měli šance, jenže jsme je nedali. Kdybychom vedli, vypadalo by to jinak. Bohužel jsme po přestávce dostali první gól, který utkání zlomil. Dojeli jsme i na to, že jsme měli souběh utkání, takže jsme měli jen dva hráče na střídání. To v takovém utkání bylo málo,“ dodal.

Kouč béčka Motorletu byl z přínosu posil samozřejmě spokojený. „Kluci z áčka pomohli, jsem na ně náročný, tak vědí, že kdyby nelítali, tak půjdou klidně ve třicáté minutě dolů. Za tenhle zápas jsem jim poděkoval, zhruba takhle si tu pomoc představuji. Byli přínosem jak kvalitou, tak přístupem,“ pochvaloval si Václav Socher.

Fotogalerii z utkání Žižkov B - Královice si můžete prohlédnout zde:

1/25 Zdroj: Deník/Michal Káva Přebor: Žižkov B - Královice 4:5. 2/25 Zdroj: Deník/Michal Káva Přebor: Žižkov B - Královice 4:5. 3/25 Zdroj: Deník/Michal Káva Přebor: Žižkov B - Královice 4:5. 4/25 Zdroj: Deník/Michal Káva Přebor: Žižkov B - Královice 4:5. 5/25 Zdroj: Deník/Michal Káva Přebor: Žižkov B - Královice 4:5. 6/25 Zdroj: Deník/Michal Káva Přebor: Žižkov B - Královice 4:5. 7/25 Zdroj: Deník/Michal Káva Přebor: Žižkov B - Královice 4:5. 8/25 Zdroj: Deník/Michal Káva Přebor: Žižkov B - Královice 4:5. 9/25 Zdroj: Deník/Michal Káva Přebor: Žižkov B - Královice 4:5. 10/25 Zdroj: Deník/Michal Káva Přebor: Žižkov B - Královice 4:5. 11/25 Zdroj: Deník/Michal Káva Přebor: Žižkov B - Královice 4:5. 12/25 Zdroj: Deník/Michal Káva Přebor: Žižkov B - Královice 4:5. 13/25 Zdroj: Deník/Michal Káva Přebor: Žižkov B - Královice 4:5. 14/25 Zdroj: Deník/Michal Káva Přebor: Žižkov B - Královice 4:5. 15/25 Zdroj: Deník/Michal Káva Přebor: Žižkov B - Královice 4:5. 16/25 Zdroj: Deník/Michal Káva Přebor: Žižkov B - Královice 4:5. 17/25 Zdroj: Deník/Michal Káva Přebor: Žižkov B - Královice 4:5. 18/25 Zdroj: Deník/Michal Káva Přebor: Žižkov B - Královice 4:5. 19/25 Zdroj: Deník/Michal Káva Přebor: Žižkov B - Královice 4:5. 20/25 Zdroj: Deník/Michal Káva Přebor: Žižkov B - Královice 4:5. 21/25 Zdroj: Deník/Michal Káva Přebor: Žižkov B - Královice 4:5. 22/25 Zdroj: Deník/Michal Káva Přebor: Žižkov B - Královice 4:5. 23/25 Zdroj: Deník/Michal Káva Přebor: Žižkov B - Královice 4:5. 24/25 Zdroj: Deník/Michal Káva Přebor: Žižkov B - Královice 4:5. 25/25 Zdroj: Deník/Michal Káva Přebor: Žižkov B - Královice 4:5.

Z osmi víkendových zápasů se jich hrálo sedm v sobotu a v neděli jediný. Vyšehrad doma hostil Podolí a věděl, že když uspěje, jde do čela. To se nakonec povedlo, gólem kanonýra Heřmana z penalty se vyhrálo 1:0, ale trenér z výkonu svých svěřenců vůbec nadšený nebyl.

„Z naší strany fotbal plakal, horkotěžko jsme se protrápili do 95. minuty a konce zápasu. Od nás prostě katastrofa, a to hlavně od zkušenějších hráčů. Naopak pochválit mohu ty nejmladší: dorosteneckou stoperskou dvojici,“ poznamenal k utkání vyšehradský šéf Jaroslav Klíma.

Obrazem: Béčko Sparty poprvé na jaře inkasovalo a nebodovalo

Hosté věděli, že měli cenné body na dosah. „Bohužel prohrálo lepší mužstvo. Byli jsme na tom fotbalově lépe, a tak výsledek 1:0 pro Vyšehrad nekoresponduje s obrazem hry. Odehráli jsme znovu dobrý zápas, bohužel se špatným koncem. S výkonem našeho týmu i nasazením jsem spokojen, radost nám ale samozřejmě kazí ten výsledek,“ řekl podolský kouč Petr Majer.

I další zápasy byly zajímavé. Vítězství si nechali utéct fotbalisté B týmu žižkovské Viktorky. Časomíra na podolské umělce ukazovala osmnáctou minutu a také stav 3:0! Královice do poločasu snížily a po přestávce se prosadily hned čtyřikrát, nakonec vyhrály 5:4.

Fotogalerii z utkání Braník - Střešovice si můžete prohlédnout zde:

1/24 Zdroj: Deník/Michal Káva Přebor: Braník - Střešovice 2:2. 2/24 Zdroj: Deník/Michal Káva Přebor: Braník - Střešovice 2:2. 3/24 Zdroj: Deník/Michal Káva Přebor: Braník - Střešovice 2:2. 4/24 Zdroj: Deník/Michal Káva Přebor: Braník - Střešovice 2:2. 5/24 Zdroj: Deník/Michal Káva Přebor: Braník - Střešovice 2:2. 6/24 Zdroj: Deník/Michal Káva Přebor: Braník - Střešovice 2:2. 7/24 Zdroj: Deník/Michal Káva Přebor: Braník - Střešovice 2:2. 8/24 Zdroj: Deník/Michal Káva Přebor: Braník - Střešovice 2:2. 9/24 Zdroj: Deník/Michal Káva Přebor: Braník - Střešovice 2:2. 10/24 Zdroj: Deník/Michal Káva Přebor: Braník - Střešovice 2:2. 11/24 Zdroj: Deník/Michal Káva Přebor: Braník - Střešovice 2:2. 12/24 Zdroj: Deník/Michal Káva Přebor: Braník - Střešovice 2:2. 13/24 Zdroj: Deník/Michal Káva Přebor: Braník - Střešovice 2:2. 14/24 Zdroj: Deník/Michal Káva Přebor: Braník - Střešovice 2:2. 15/24 Zdroj: Deník/Michal Káva Přebor: Braník - Střešovice 2:2. 16/24 Zdroj: Deník/Michal Káva Přebor: Braník - Střešovice 2:2. 17/24 Zdroj: Deník/Michal Káva Přebor: Braník - Střešovice 2:2. 18/24 Zdroj: Deník/Michal Káva Přebor: Braník - Střešovice 2:2. 19/24 Zdroj: Deník/Michal Káva Přebor: Braník - Střešovice 2:2. 20/24 Zdroj: Deník/Michal Káva Přebor: Braník - Střešovice 2:2. 21/24 Zdroj: Deník/Michal Káva Přebor: Braník - Střešovice 2:2. 22/24 Zdroj: Deník/Michal Káva Přebor: Braník - Střešovice 2:2. 23/24 Zdroj: Deník/Michal Káva Přebor: Braník - Střešovice 2:2. 24/24 Zdroj: Deník/Michal Káva Přebor: Braník - Střešovice 2:2.

Divoký druhý poločas přinesl zápas Braník – Střešovice. Rozhodčí Jan Nebáznivý musel hned třikrát sahat do kapsy pro červenou kartu, pokaždé pro členy střešovického týmu. Nejprve takto potrestal Yarullina, jenž zastavil unikajícího domácího hráče a v 72. ji pak vytáhl pro trenéra Richarda Havlíka a maséra Ladislava Morgensterna za urážky sudího.