„Podle mě není reálné, aby se sezona dohrála. Tahle situace kolem nás bude ještě nějakou dobu trvat. Podle mě se dají odložit maximálně tři až čtyři kola, ale i tak by to byl velký problém,“ míní Jan Novák, trenér týmu SK Třeboradice.

Řada týmů má ke konci sezony problém s úzkým kádrem a program nahuštěný do více hracích dnů prý není reálný. „Na této úrovni, kdy chodí kluci normálně do práce a do škol, lze těžko hrát ve středu od 17 hodin. Jediným řešením by bylo prodloužení sezony, ale i tak se obávám, že by ke konci vznikl problém s počtem lidí,“ dodává kouč týmu, který se předloni radoval z přeborového triumfu.

Individuální tréninky



Sejít se společně na tréninku není možné, a tak se fotbalisté připravují samostatně. Někdo z klubů individuální přípravu hráčům přímo naordinoval, někdo to nechal na nich samotných.



„Hráči komunikují mezi sebou přes sociální sítě. S některými si voláme, zatížení zatím neřešíme. Uvidíme, jaká bude situace příští týden,“ říká Karel Jeřábek, trenér SK Újezd Praha 4, který obhajuje titul. „Nejtěžší na tom všem bude nepodlehnout stresu a doufat, že se brzy vše vrátí do normálního života,“ přeje si.



Individuální příprava je při vládních zákazech a opatřeních dost ošemetná záležitost. Ne každý se může v klidu proběhnout.„Je mi jasné, že hráči jsou na tom různě, ale aspoň nějaké základní věci by mohl doma zvládnout každý,“ myslí si Daniel Vott, kouč Přední Kopaniny.



Jeho svěřenci měli minulou sezonu o něco delší, jelikož se dostali až do finále pražského poháru, v němž porazili Újezd. A uvědomují si, že nabitý program není možné zvládat dlouhodobě.



„I kdyby se nějakým způsobem třeba na úkor poháru vložila dvě kola na středeční termín, tak si myslím, že by se muselo začít nejpozději začátkem dubna. Navíc ty středeční termíny nejsou ideální ke konci soutěže již každý počítá každého hráče a právě uprostřed týdne bývá problém. My jsme to loni nikdy neodehráli podle představ,“ varuje Vott.

Nová zimní příprava



Překvapivým podzimním vítězem bylo béčko Admiry. To, vedené koučem Pavlem Gregorem, přezimovalo na čele díky lepšímu skóre před obhájci z Újezdu. Po náročné zimní přípravě lídři vstoupili do jarní části výhrou na hřišti Třeboradic a pak… Nic.



Přestávka se protahuje, což ale tady nevadí. „Oprášili jsme to, co jsme rozjeli v prosinci. Oprášil se sdílený web, kam kluci budou dávat to, co dělali. Jestli si šli zaběhat, nebo třeba doma cvičili. V zimě se to hojně plnilo. Ale pořád je jasné, že jde o jakési udržování a ne o cílený trénink,“ přiznává Gregor.



Trénování o samotě příliš naplňující není a hráči i realizační týmy se zkrátka nemohou ubránit nudě. Přesto, že si každý uvědomuje závažnost situace.

„Fotbal je náplň našeho volného času, ale zároveň musíme myslet na to nejdůležitější, a to je zdraví každého člověka. Takže si netroufám říct, co bude. Nezbývá nám než čekat, co se stane,“ pokyvuje hlavou Gregor.

Pokračovat… Ale jak?



V případě, že omezení budou zrušena a fotbalové orgány rozhodnou o pokračování soutěží, nastává otázka, jakým způsobem zbytek odehrát. Zda celý rychle za sebou nebo ve zkrácené verzi.



Konkrétně pražský přebor je specifický tím, že ze šestnácti účastníků sestupují hned čtyři nejhorší. „Soutěž by asi měla být uznána za nedohranou. Bez postupu a sestupu. Stejně budou ale vždy někteří spokojení a jiní ne,“ uvědomuje si zličínský kouč Miroslav Vašut.



Zvláště kluby z chvostu tabulky by nebyly proti. „V mých očích je anulování nejlogičtějším řešením. To má někdo postoupit nebo sestoupit 14 kol před koncem ročníku?“ ptá se hostivařský kouč Jakub Slezáček.



Ano, někde budou jásat, někde budou zklamaní. Jedno ale mají všichni společně. Mohou pouze trénovat a čekat, sami situaci ovlivnit nemohou.