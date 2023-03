Úvodní jarní kolo fotbalového pražského přeboru přinesl osmičku zajímavých zápasů. Vedoucí Spoje vyhrály v Hostivaři 3:0 a díky remíze druhé Přední Kopaniny je odstup mezi dvěma těmito celky deset bodů. Na úvod přeborových odvet se dařilo týmům i z opačného konce tabulky, bodovaly hned čtyři z pěti nejhorších celků podzimu.

Radotínští fotbalisté na domácím hřišti porazili na úvod jarní části přeboru Zličín 2:0. | Foto: PFS

Nejvíce gólů padlo na střešovické umělce, při zmiňované remíze Přední Kopaniny. Ta odehrála hodně divoký zápas proti žižkovské Viktorce B. Ta vedla po poločase 2:0, Kopaninští čtyřmi góly během dvaceti minut skóre otočili a měli nakročeno k výhře. Mladíci Žižkova ale dalšími dvěma trefami srovnali na konečných 4:4.

"Soupeř mě svým výkonem překvapil. Hrál organizovaně ze zajištěného bloku a spoléhal na rychlé protiútoky. Díky nim si do poločasu zajistil dvoubrankové vedení. Po provedených změnách se nám druhý poločas vydařil a do 70. minuty jsme byli ve dvoubrankovém vedení. Bohužel jsme ho nedokázali udržet a soupeř snížil z trestného kopu. V závěru mu pak vyšel i risk o vyrovnání, a tak jsme přišli o body. Jsem samozřejmě zklamaný, ale pokud chceme vyhrávat, tak si nemůžeme dovolit inkasovat čtyři branky," řekl k utkání kouč Kopaniny Daniel Vott.

Velkou radost z výhry na úvod jarní části měli v Radotíně, který porazil Zličín 2:0 a společně s béčkem Motorletu se bodově dělí o čtrnáctou příčku, která jako první neznamená hrozbu přímého sestupu o soutěž níž.

"Kluci šli za vítězstvím od první minuty a zaslouženě se ho dočkali. Soupeři kromě přímého kopu nic nedovolili. Byli jsme trpěliví, a nakonec se dočkali odměny. Zůstáváme pevně nohama na zemi, je to jen střípek toho, co chceme na jaře dokázat. Věřím, že nám předvedená hra i výsledek dodají elán do další náročné práce. Rádi bychom výhru věnovali našemu spoluhráči Radku Janovcovi, který si prochází těžkou nemocí. Drž se, kamaráde," poděkoval a vzkazoval radotínský kouč Richard Valoušek.

Stejným výsledkem, tedy 2:0, vyhrál i další zachraňující se tým, Královice, ty porazily Braník. "Musím pochválit celou obranu, protože si už dlouho nepamatuji, kdy Královice udržely vzadu nulu. Za vítězství jsem rád a věřím, že to bude pokračovat i v dalších zápasech," těšilo trenéra Jakuba Pospíšila.

