Zdroj: Deník

Jaký byl zájem o účast v něm?

Za normálních okolností bychom se na turnaj nedostali. Náš interní fotbalový turnaj o pohár generálního ředitele DP pravděpodobně sloužil jako kvalifikace. Týmy z prvního a druhého místa z neznámého důvodu na ZL nemohli, tak jsme byli osloveni my, jakožto tým z příčky třetí.

Bylo to tedy trochu na poslední chvíli. Můj úkol byl sehnat hráče co nejrychleji a to se nakonec podařilo.

Druhá věc byla, aby nás náš zaměstnavatel uvolnil z práce. Směny na tento den už byly totiž napsané. A to se také podařilo.

Kolik máte hráčů, kteří hrají fotbal? Na jaké úrovni?

Na soupisce máme plný počet hráčů, tedy osm. Když se tak zamyslím, tak mám pocit, že snad všichni hrají nějakou ligu malého fotbalu. Na jaké úrovni, přesně teď nevím.

Já sám hraji také už jen malý fotbal, Pražskou klubovou fotbalovou ligu.

Sledovali jste na webu zamestnaneckaliga.cz konkurenční týmy? Víte, proti komu budete hrát?

Jen v rychlosti jsem projel seznam týmů a upřímně to nějak neřešíme. Máme v týmu šikovné kluky. Když to nepůjde fotbalově, půjde to jinak. :-)

Připravujete se nějak speciálně na zápasy?

Na zápasy se speciálně nepřipravujeme. O víkendu se velká část z našeho mančaftu ještě sejde na fotbalovém hřišti a dáme si takový menší trénink. Na turnaj jdeme s čistou hlavou.