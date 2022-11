Když tak nad tím přemýšlím, tak v dospělé kategorii stoprocentně. Góly střílím rád, ale hattrick jsem v dospělé kategorii rozhodně nedal. Naposledy jsem ho dal na turnaji McDonalds Cupu na základní škole. (směje se)

Ceníte si vašeho úspěchu o to více, že jste nastřílel všechny góly svého týmu?

Rozhodně je to dobrý pocit, když zvítězíte a všechny branky, které jsme dali, jsem dal já. Ale to nemusí být hattrick, kdybychom vyhráli 1:0 a ten gól bych dal já, měl bych z toho stejně dobrý pocit. Je ale pravda, že hattrick je hattrick…

Víkendové hattricky

Marek Vybíral (Braník)

Tomáš Rosenvald (Štěrboholy)

Badma Balzhinimaev

Sergio Mauricio Soto Cueto (oba Raptors B)

Semen Rusanov (Královice B)

Filip Tvrzický (Klánovice)

Co na vaší kanonádu říkali spoluhráči?

Ještě před tím, než jsem dal třetí gól, tak tam před standardkou padalo, že když dám góla, dají mi pět set. (smích) Když zápas skončil, tak mi samozřejmě gratulovali a s nadsázkou říkali ,,Co ty jsi to za fotbalistu! Dneska by stačilo. kdybys hrál sám“. Hlavně gratulace padaly, měli jsme radost, že jsme zvládli zápas za tři body.

Byly to tři góly ze tří šancí nebo to mohlo být klidně ještě o něco lepší?

Když jsi v hlavě přehraji celý zápas ,tak vlastně ano. První dva góly byly dost rychle za sebou a do té doby jsme moc příležitostí neměli. Druhý gól byl z penalty, která byla odpískána po mojí střele, kdy bránící hráč chytil míč rukou na brankové čáře. Takže ano, měl jsem jen tři šance. A to mi při penaltě rozhodčí říkal, že zahrávání penalty je po nastaveném čase, že nemohu dorážet, což mne dost překvapilo.

V minulé sezoně jste dal 11 gólů, což je na obránce skvělá bilance. Vyznáváte to, že nejlepší obrana je útok?

Jsem rád, že jsem nastřílel tolik gólů, protože to beru, že v tu chvíli tomu dám něco navíc. Přeci jen mým úkolem je gólům spíše zabránit, takže je pro mne důležitá nula vzadu. Dát pak gól je nadstavba. Z každého gólu mám upřímnou radost a dávám je rád, ale jestli je nejlepší obrana útok, to nevím.

Letos jich máte na kontě pět. Cítíte se na překonání loňské bilance?

To by se mi líbilo, ale uvidíme, čas na to ještě je, tak snad jsem se nevystřílel.

Nedobíráte si útočníky, že dáváte více gólů než oni?

Zatím na to nebyl moc čas. Po zápase jsem hned odjížděl s rodinou a kamarády na prodloužený víkend a pak jsem byl pracovně pryč, takže jsem se s nimi ještě neviděl. Ale určitě nějaké rýpaní proběhne, to k tomu tak nějak patří.

Pro Braník to jsou cenné tři body, Podolí bylo právě o tři před vámi. Jak jste zápas ze svého pohledu viděl?

Zdroj: ABCTo rozhodně jsou cenné, ceníme si každého bodu. Podolí začalo sezónu velice dobře, my jsme věděli, že nás nečeká nic lehkého, zápasy s Podolím jsou vždy nepříjemné a moc gólů v nich nepadá. Zápas byl velice náročný, hodně soubojový, kterému nepomohl ani terén, bohužel naše hřiště není v optimální kondici. Podolí trefilo ve čtvrté minutě tyč, myslím, že by vstřelení rychlého gólu určitě Podolí pomohlo, pro nás to bylo varování. Pak jsme byli aktivní a i na těžkém terénu se nám povedlo pár akcí. Zlomový byl konec prvního poločasu, kdy jsme dali dva slepené góly a soupeř šel do deseti. V poločase v kabině padala slova jako Csaplárova past, ale řekli jsme si, že ta dnes neplatí a bude to Branická past. Druhý poločas jsme tahali za kratší konec a soupeř měl paradoxně v deseti lidech více ze hry. Cítili jsme, že by-chom potřebovali dát góla, měli jsme tam dvě šance, které se nám bohužel nedařilo proměnit, soupeř se dostával do vápna standardkami, ale naštěstí jsme branku neobdrželi. Ke konci zápasu na těžkém terénu docházely síly oběma týmům, ale nám se povedlo ten gól dát.

Aktuálně je Braník šestý s bilancí 5 – 4 – 4. Mohlo to být lepší nebo aktuální postavení a bilance odráží vaše podzimní výkony?

Měli jsme na začátku zápasy, které jsme ztratili v nastaveném čase. Jednou to byly tři body doma s Královicemi a remíza v Hostivaři, z toho jsme měli vytěžit víc, ale zase se nám povedlo obrat o body Duklu Jižní Město, na Tempu jsme získali bod, takže když to vezmu takto vše suma sumárum, tak ta bilance tak nějak sedí a jsme spokojeni s aktuálním umístěním v tabulce.

Jaké máte pro letošní sezonu ambice?

Určitě se chceme v přeboru udržet. Návrat do něj byl po covidových letech náročný. Chceme být rovnocenným soupeřem, předvádět dobré výkony a potrápit týmy na špici, jako jsou Dukla, Spoje a další.

Braník se do přeboru vrátil po třech sezonách v 1. A třídě. Je podle vás přebor jiný?

Jak jsem říkal v předchozí otázce, návrat byl těžký. Dvakrát se nám to nepovedlo kvůli přerušení soutěže, nakonec se to povedlo ve třetí sezoně, ale až z druhého místa, což jsem nesl těžce. Chtěl jsem být první. (směje se) Přebor je rozhodně jiný, kvalitnější, rychlejší. Nastupuje v něm spousta fotbalistů, kteří mohou hrát vyšší soutěže, ale nechce se jim už jezdit na zápasy po celé republice. Určitě je kvalitou zase o něco dál, než když jsme ho hráli naposledy a spadli. Oproti A třídě je to i jiné v tom, že tady se hraje opravdu až do závěrečného hvizdu. Neříkám, že v A třídě ne, ale ne všechny týmy na tom byly tak dobře fyzicky.V tomto vnímám velký rozdíl. A pak samotná kvalita jednotlivých hráčů.

Přibližte nám vaši branickou partu? Jak se vám za Braník hraje, co váš tým nejvíce zdobí?

Máme super partu, troufnu si říct, že je to druhá rodina. Chodím tam moc rád, vždy si tam psychicky odpočinu od všech starostí, jdu si vyčistit hlavu, zasmát se. Trávíme s kluky a našimi rodinami společné chvíle i mimo kabinu. Jako každá rodina, i my máme občas nějaké rozbroje, ale dokážeme si to vyřešit mezi sebou. Za Bráník se mi hraje suprově, máme skvělé nové kabiny, které se podařily našemu vedení vystavět, v nové budově máme obří kabinu, k dispozici máme fitko, wellness, opravdu velká změna od původních kabin. Chodím sem moc rád a vždy říkám, že bych hrál každý zápas doma, ani ne tolik kvůli domácí trávě (směje se), ale vždy se sejdeme ještě dříve před srazem, dáme si kávu a naladíme na zápas. Toto všechno zdobí náš tým. Táhneme za jeden provaz a dokážeme se postavit jeden za druhého a na hřišti dokážeme pracovat jako jeden. Samozřejmě, že to někdy skřípe, ale je potřeba občas vyčistit vzduch.

Kolik vás bude do pokladničky stát tento rozhovor?

Upřímně? Moc se mi ten hattrick nevyplatí, co vám budu povídat. (směje se)

Přeborový A tým ABC Braník.Zdroj: archiv klubu

