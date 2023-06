/FOTOGALERIE/ Fotbalový areál na Střížkově bude poslední květnový den roku 2023 od 18 hodin hostit finále Teskahor cupu. O pražskou pohárovou trofej se utkají dva přeborové týmy, Tempo s Radotínem.

Radotín v semifinále Teskahor Cupu vyřadil favorizované Spoje 3:1! | Foto: archiv klubu

Oba týmy mají v sezoně odlišné starosti. Tempo je ve špičce tabulky, Radotín ji uzavírá. V Teskahor Cupu se jim ale daří a dostaly se až do finále. Překvapení je to hlavně u radotínského celku, svěřenci trenéra Richarda Valouška se do boje o pohár dostali přes favorizované přeborové týmy Dukla Jižní Město a už jistí vítězové ze Spojů.

"Finále je pro celý klub v době, kdy se na dospělé úrovni několik let výsledkově trápí, velký úspěch. Cestou do finále jsme vyřadili velké favority a ten úplně největší, alespoň podle aktuální formy, nás čeká ve finále. Bude to pro celý tým velká výzva před parádní kulisou. Čeká nás další pokus o velký fotbalový zázrak," říká Valoušek.

Boj o pohárové finále: Tempo udolalo houževnaté Podolí až ve druhé půli

Toho, že Radotín dokáže v poháru vyřídit i ty největší favority, si je Tempo dobře vědomo. "Soustředíme se na sebe a svůj výkon. Samozřejmě nejsme hluší a slyšíme, co se povídá, že bychom měli vyhrát. Ale přece nebudeme nějak podceňovat tým, který vyřadí dva z nejlepších celků přeboru," brání se papírovým předpokladům kouč Tempa Petr Vanko.

Jeho svěřenci se dostali do finále Teskahor Cupu už loni, prohráli se Spoji. "Cíl vyhrát jsme měli i loni, a nevyšlo to. Ale pochopitelně, když už jsme se do finále dostali i letos, tak budeme chtít ten poslední krok udělat," má jasno Vanko.

