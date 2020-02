„Když se ohlédneme za minulým rokem, tak jsme pochopitelně spokojení. Neusínáme ale na vavřínech a rádi bychom na úspěchy navázali i v letošním roce,“ říká trenér A týmu Karel Jeřábek.

Soupeřům se na Újezd nejezdí dobře a tým z domácího prostředí dokáže těžit. „Spousta týmů říká, že na našem menším hřišti s umělou trávou se hraje špatně, že hrajeme nakopávaný fotbal, ale když se podíváte na naši bilanci na hřištích soupeřů, uvidíte, že dokážeme vyhrávat všude,“ upozorňuje trenér.

V červnu loňského roku slavil Újezd přeborový titul (nechtěl postoupit) a po podzimní části aktuální sezony je druhý jen vinou horšímu skóre za vedoucí Admirou B. Během roku a půl v nejvyšší pražské soutěži si Újezd vydobyl veliký respekt a soupeři to s ním nemají vůbec lehké. „Máme kvalitní tým a sešla se dobrá parta, to je základ každého úspěchu. Také v klubu musí být člověk, který je do fotbalu zapálený a přináší do něj peníze. My vše máme,“ těší Jeřábka.

Když v létě roku 2018 postoupil Újezd do přeboru, byl jedním z nováčků, ale prožil perfektní podzim bez porážky, a dal tak základ pozdějšímu celkovému vítězství. „Na začátku nás nikdo nebral vážně a když nás chtěli honit na jaře, bylo pro ně už pozdě, protože jsme měli náskok,“ vypráví trenér.

Aktuální sezona je ale v mnohém jiná. Týmy už Újezd nepodceňují a dávají si pozor. „Naše nováčkovská výhoda už je pryč. Kvalita přeboru se zvedla a když někam přijedeme, tak všichni ví, že k nim dorazil úřadující vítěz soutěže a vítězství nad ním je cennější,“ míní Jeřábek.

Újezd zimuje na druhé příčce. Tedy na té, kterou neznal celou minulou sezonu. Lépe je na tom B tým Admiry. „Ukazuje to, jak áčko a béčko na Admiře skvěle funguje dohromady. Podobně to máme i my, všechno děláme společně a i to nám přináší úspěchy,“ dodává trenér stále aktuálních šampionů přeboru. Co myslíte, prožijí další pohádku?