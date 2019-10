„Kluci všechno podřizují týmovému cíli. Bodů máme více, než jsme čekali, ale pořád jde o takovou střízlivou radost,“ brzdí optimismus trenér Pavel Gregor. Přitom to na začátku nevypadalo na spanilou jízdu soutěží. Rezerva Admiry zahájila ročník domácí porážkou s Třeboradicemi.

„Prohráli jsme, ale kondičně měli navrch, takže se žádná panika nekonala,“ vrací se Gregor k utkání, po němž následovala osmizápasová série bez porážky a útok na čelo tabulky.

„Tvrdě makáme. Máme hodně mladých hráčů a chceme se prosazovat naší aktivní hrou,“ líčí kouč. „Kdo viděl naše zápasy, tak ví, že naše ofenziva vychází z dobře organizované obrany. Snažíme se hrát rychlý a nátlakový fotbal, ale dům se staví od základů,“ odkrývá Gregor tajemství úspěchu svého týmu.

Stejně bodů, ale horší skóre mají obhájci přeborového titulu, hráči Újezdu Praha 4. Vzájemný souboj dvou nejlepších celků proběhne na konci podzimu.

„S trenérem Jeřábkem mám výborné vztahy, tak to bude i pro mě zajímavé,“ těší se trenér. „Bylo by skvělé zahrát si o první místo, je to veliká výzva,“ přeje si Gregor.

Rezerva Admiry drtí soupeře hlavně doma. Ovšem ne na školním hřišti, ale na hlavním admiráckém stadionu. Poslední čtyři utkání tam vyhrála se skóre 15:3! „Zvykli jsme si a daří se nám tam,“ usmívá se Gregor.

Vydrží mu to do konce sezony? Mladý ambiciózní tým na titul určitě má.