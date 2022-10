Rezerva Motorletu vedoucí Spoje hodně prověřilo. "Výsledek vypadá lépe než to, co se dělo na hřišti. Utkání to bylo, i díky výkonu mladíků z Jinonic, velmi těžké a konečný výsledek je pro ně až příliš krutý," uznal trenér vítězů Fabio Leggeri.

"Odehráli jsme dobrý zápas, ale domácí mají zkušený tým s vynikající formou. Klukům nemám co vytknout, je to stále dokola, snažíme se, vytvoříme si šance, které bohužel neproměníme a domácí si zkušeně na svoji příležitost počkají a udeří. Nicméně takováto utkání klukům hodně ukáží a pomohou v jejich zvykání si na dospělý fotbal," řekl kouč Motorletu B a bývalý vynikající hráč Jan Rajnoch.

Obrazem: V divizi uspěl Újezd s Meteorem. Admira B a Aritma s prázdnou

Ve šlágru Dukla - Tempo padlo sedm gólů, ale na pět z nich se čekalo až do závěrečné půlhodiny. Domácí vedli, hosté v 63. minutě otočili na 1:2. Pak se ale Dukla trefila třikrát mezi 66. a 69. minutou a bylo rozhodnuto.

Ze zápasu Dukla JM - Tempo.Zdroj: PFS"Určitě bych první poločas rozdělil do dvou půlek. V té první jsme byli lepší my, kdy jsme trefili břevno a dali gól. Pak byl soupeř lepší na míči, aktivnější. Po zásluze vyrovnal. Ale ve druhé půli se v plné nahotě ukázalo, že jenom krása přeborové utkání nevyhrává. V tomhle jsme museli hodně zapracovat. Není to o tom, že si dáte dvacet hezkých přihrávek, ale je to o účelnosti, a tam si myslím, že jsem i za stavu 2:1 pro Tempo viděl na svém týmu odhodlání," okomentoval zápas trenér Dukly Jižní Město Josef Světlík.

Jeho kolega na lavičce Tempa Petr Vanka jej doplnil: "Výsledek je pro nás hodně krutý, protože jsme sice blbě začali a domácí nás potrestali ze standardky, ale pak jsme byli až do půle lepším týmem. Po zásluze jsme vyrovnali a měli jsme i další šance. Po přestávce jsme trefili břevno a dali gól na 2:1, měli jsme ten zápas jasně pod kontrolou. Pak to rozhodla chyba, kterou soupeř potrestal gólem na 2:2. Vzápětí po šťastném odrazu dal gól na 3:2 po náhodné trmě-vrmě. Následně to korunovali gólem roku. Takže je to ve výsledku pro nás hodně kruté a mrzí mě to. Měli jsme na to, že jsme ten zápas mohli vyhrát, místo toho nemáme ani bod."

Obrazem: Klokani vybojovali cenný bod. V Ďolíčku remizovali s Plzní 1:1

Rozhodčí jsou často pod palbou kritiky, ale tentokrát se dočkali slov uznání. "Rád bych pochválil všechny tři rozhodčí, kteří zvládli těžký zápas naprosto s přehledem a přispěli ke kvalitě utkání," poděkoval Vanko.

Ze zápasu Zličín - Uhříněves.Zdroj: PFSVýsledky 9. kola

Přední Kopanina – Vyšehrad 3:1 (49. Mainolfi, 51. Spizzirri, 77. Kočí – 29. Krčmář)

Královice – ČAFC 0:4 (11. Kapraľ, 18. Bergmann, 88. Matoušek, 90+3. Vlasák)

Hostivař – Kolovraty 2:2 (25. Khornauli, 71. Kronovetr – 21. Gračko, 54. Kalenda)

Radotín – Podolí 0:3 (19. Procházka, 28. Zdobnický, 86. Podobský)

Dukla Jižní Město – Tempo 5:2 (10. Markuzi, 66. Brabenec, 67. Farkaš, 69. Trávník, 83. Bureš – 36. Klouček, 63. Havlíček)

Zličín – Uhříněves 4:0 (24. Pyšek, 26. Hák, 56. Pyšek, 91. Kohout)

Spoje – Motorlet B 4:0 (30. Baisa, 45. Košút, 54. Košút, 92. Yanakov)

Braník – Žižkov B 3:4 (6. Novotný, 16. Šebák, 68. Vybíral – 40. Šandera, 44. vl. Mařík, 71. z pen. a 90+6. z pen. Šandera)