Čtyři kola před koncem je jasno o tom, kdo je novým pražským přeborovým šampionem. Fotbalisté Spojů vyhráli doma s Podolím jasně 5:0 a na čele tabulky mají už nedostižný třináctibodový náskok před druhou Přední Kopaninou. Ta si o víkendu otevřela střelnici v Radotíně. S domácími vůbec neměla slitování a deklasovala je 11:0!

Spoje porazily Podolí 5:0 a čtyři kola před koncem jsou jistými vítězi pražského přeboru. | Foto: PFS

"Zápas to byl těžší, než vypadá výsledek, protože hráči hostujícího Podolí do poločasu neproměnili minimálně pět vyložených šancí. Samozřejmě neproměněné šance byly i na naší straně, kdyby byl v poločase stav 4:4 nebo vyšší, nikdo by se nemohl divit," přiznal kouč Spojů Fabio Leggeri po výhře 5:0. "Ve druhém poločase se hrálo již jen dle našich představ a byli jsme lepším týmem," dodal.

Na jedné straně přeborové tabulky je tak rozhodnuto o vítězi a ve hře je boj o druhé místo, na které si dělá zálusk druhá Přední Kopanina (50 bodů), třetí Dukla Jižní Město (49) a třetí Tempo (47). Na opačném pólu se zhoršila situace Radotína, jiskřičku naděje na vyhnutí se přímému sestupu vykřesal Vyšehrad.

Šampioni Prahy pro rok 2023 - TJ Spoje Praha.Zdroj: PFS

Radotínští za sebou mají několik povedených výsledků, včetně postupu do finále Teskahor Cupu přes Spoje, ale víkendový zápas se jim vůbec nepodařil. Výsledek 0:11 je krutý.

"Stydím se za to, jak jsme se v tomto zápase prezentovali. Je to neodpustitelné a maže to i to poslední pozitivní, na čem jsme letos pracovali. Můžeme se bavit o rozdílné kvalitě kádru obou týmů, i o tom, v jaké musíme nastupovat sestavě, jak jsme na tom zdravotně. To je ale jen jedno velké alibi. Za to se nesmíme schovat, musíme se k tomu každý postavit čelem a hledat chyby u sebe. Jako by tento tým dosáhl svého vrcholu v předchozích zápasech. A před týdnem mu zhasl motor. Jako hlavní trenér jsem plně zodpovědný za to, že nejsme schopni ho nahodit zpět," řekl radotínský kouč k zápasu, v němž už po první půli platil výsledek 0:7.

Vyšehrad bral bod na béčku Motorletu a protože Hostivař v důležitém záchranářském zápase podlehla Královicím, má právě na hostivařský tým ztrátu čtyř bodů. Boj o přímý sestup a barážové příčky bude zajímavý až do konce. Hostivař se hodně trápí, v jarní části vybojovala pouze čtyři body za čtyři remízy. Z výhry se svěřenci trenéra Petra Procházky radovali naposledy v polovině listopadu loňského roku.

"Podle mého názoru to byl super fotbal, zdaleka převyšující úroveň přeboru a divákům se musel líbit. Bylo to dáno i tím, že Motorlet byl posílen hráči z áčka. Oba týmy hrály na vítězství, remíza je spravedlivá. Jen škoda, že jsme si dali vlastní gól a ve druhé půli zahodil Coufal obrovskou šanci. Všichni naši hráči ale zaslouží za svůj výkon pochvalu," pochvaloval si po remíze 2:2 vyšehradský trenér Jaroslav Klíma.