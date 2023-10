Jedenácté kolo fotbalového pražského přeboru přineslo další porci zajímavých zápasů a i překvapivých výsledků. Vedoucí Tempo se na dva body odpojilo od druhého Zličína. Lídr vyhrál gólem Viktorina ve čtvrté minutě nastavení v Dolních Chabrech 2:1, zatímco zličínský tým pouze remizoval s Podolím 1:1. Ve šlágru kola vyhrála Přední Kopanina ve Střešovicích 3:2.

Střešovice doma v derby Prahy 6 podlehly Přední Kopanině 2:3. | Foto: PFS

Nováčci z Dolních Chaber byli blízko tomu, aby přeborového lídra obrali o bod. Ještě v 93. minutě platil stav 1:1, ale v té následující rozhodl o výhře hostů Viktorin.

"Věděli jsme, že se s Tempem nemůžeme pouštět do fotbalu nahoru dolů. Naše sestava měla řadu nucených změn vinou zranění. Všichni hráči zodpovědně plnili pokyny, které jsme si řekli. Tempo bylo většinu zápasu na míči a my se pokoušeli hrozit z rychlých brejků. Když už to vypadalo, že bude konec a urveme bod, přišlo tvrdé K.O. Takováto porážka hodně bolí a mrzí. Za týden budeme chtít naplno bodovat na hřišti Podolí," má jasno chaberský hráč Dominik Janda.

Podívejte se na góly ze zápasu Dolní Chabry - Tempo:

Zdroj: Youtube

"V závěru jsme stupňovali tempo a bylo vidět, že domácím už docházejí síly a náš velký tlak vygradoval vítěznou brankou. Po minulém týdnu jsme měli velkou motivaci vyhrát a někdy mi přišlo, že chtění převyšovalo lehkost a kvalitu, ale i tak jsme to urvali a jsem za to strašně rád. Výhra je takovým malým dárkem pro dva významné jubilanty Truna a Dědu," doplnil kouč Tempa Petr Vanko.

Šlágr Střešovice - Přední Kopanina přinesl divácky atraktivní přestřelku. Domácí rychle vedli, hosté okamžitě srovnali. Střešovičtí pak zahodili šanci vrátit se do vedení, když neproměnili penaltu. Po přestávce je to mrzelo dvojnásob, jelikož Urban dvěma góly zařídil hostům dvoubrankové vedení a domácí v závěru dokázali už jen snížit.

"Utkání hrané na těžkém terénu, které nepostrádalo bojovnost a napětí. V nasazení a odhodlání hodné derby Prahy 6. Nedokázali jsme si pohlídat standardní situace a ve hře ve vápně jsme tahali za kratší konec. Když se k tomu připojí faktor Urban, tak byl soupeř o gól šťastnější," řekl k utkání střešovický trenér Richard Havlík.

"Jeli jsme na Střešovice s velkým respektem a čekali velmi těžké utkání. To se také ukázalo, a navíc se k důraznému výkonu domácích přidal, kvůli špatnému počasí, i těžký terén," doplnil jeho kopaninský kolega Daniel Vott.