/VIDEO/ Velký šlágr dvou nejlepších týmů soutěže okořenilo víkendové desáté kolo fotbalového pražského přeboru. Tempo vedlo tabulku o tři body před Zličínem a ten dokázal na jeho hřišti vyhrát 3:1 a na čele ho bodově srovnat. Tým z Lhotky nyní vede pouze díky lepšímu skóre.

Zličín vyhrál přeborový šlágr na hřišti Tempa 3:1! | Foto: PFS

Hosté rychle vedli po trefě Kučery, rychle srovnal domácí Havlíček. Rozhodující moment přišel mezi 56. a 76. minutou, kdy se prosadili zličínští Kohout s Mertou. Závěr se dohrával v hodně emotivní atmosféře, ale na výhře hostů 3:1 se už nic nezměnilo.

"Hrál se nekoukatelný fotbal na hrozném hřišti, okořeněný asi 60 fauly, kdy hostující tým obdrží první žlutou kartu v 90. minutě po asi čtyřicátém faulu," rozčiloval se kouč Tempa Petr Vanko.

"Výsledek utkání ovlivnil hrubými chybami hlavní rozhodčí ve spolupráci se svými asistenty," hledal další píčiny nezdaru. "Pana rozhodčího Kučeru považuji za slušného člověka, proto mu to samozřejmě odpustím, ale co se mi odpouští těžko, tak je naprosto kriminální zákrok Popoviče, ze kterého se mi zvedá žaludek pokaždé, když si ho na videu pustím. Zápas opět ukázal, jak moc to myslíme se zdravím hráčů a ochranou fotbalu vážně," popisoval nervózní konec utkání.

Na zličínské straně pochopitelně panovalo nadšení. "Pro celý Zličín to byla velká událost, na kterou se celý týden připravovala řada našich věrných fanoušků, kteří nám vytvořili fantastickou kulisu, za což jim patří poděkování," usmíval se kouč Zdeněk Kudela. "

Myslím si, že jsme dobrým vstupem domácí zaskočili a zaslouženě se dostali do vedení. Asi po dvaceti minutách jsme jednou z mála chyb nabídli domácím možnost k vyrovnání, kteří tím nepohrdli. Druhý poločas jsme předvedli skvělý týmový výkon a dostali se do vedení po proměněné penaltě," pokračoval v hodnocení.

"Jediné, co mě mrzí, byl zbytečně emotivní závěr ze strany domácích. To nám však nezkazilo velkou radost z dosaženého výsledku, kterou si všichni v klubu, celý tým a naši fanoušci, znamenitě užili," dodal Kudela.

Podívejte se na sestřih zápasu:

O tři body zpět za vedoucím duem je dvojice Přední Kopanina a Střešovice. A právě tito soupeři se na střešovickém hřišti utkají v příštím kole.