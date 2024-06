/FOTOGALERIE/ Dvě kola před koncem sezony fotbalového pražského přeboru byly rozluštěny první dva otazníky. Tým Přední Kopaniny vyhrál na Zličíně 6:0 a díky tomu už má jistý přeborový triumf s postupem do divize. Na opačném pólu tabulky má jistotu sestupu do 1. A třídy po porážce 0:3 v Kolovratech tým Braníku. Ještě je otázkou, jaké bude konečné medailové pořadí, kdo Braník doprovodí o patro níž a které dva týmy budou o záchranu bojovat v baráži. Vše rozhodnou závěrečná dvě kola.

Přední Kopanina má za sebou výborný týden. Nejprve porazila Zličín ve finále poháru Teskahor Cup a o pár dnů později na jeho hřišti stvrdila i vítězství v přeboru. "Těší nás, že jsme zvládli udělat hned ten první postupový krok. Myslím, že jsme na Zličíně vyhráli zaslouženě. První půle byla vyrovnanější, pak jsme skóre ještě navýšili. Samozřejmě nás těší, že jsme získali double a zbytek sezony můžeme dohrát v klidu," usmíval se po utkání kouč pražských šampionů Daniel Vott v hodnocení zápasu pro web Pražského fotbalového svazu.

Jeho svěřenci mají na čele tabulky před druhým Vyšehradem šestibodový náskok, ale i kdyby o něj přišli v posledních dvou kolech, v jejich prospěch hovoří lepší bilance vzájemných zápasů. Kopanina má ale o motivaci postaráno. "Chtěl bych, abychom nastříleli za sezonu sto branek, tady nám jich ještě šest chybí. A pak bychom také chtěli zkusit, aby Vojta Ptáček vyhrál soutěž střelců. Danu Urbanovi se to v minulosti povedlo, když potřeboval v posledním kole dát tři góly, tak je dal a soutěž vyhrál. Tak uvidíme, co na to Vojta," dodal Daniel Vott.

Pro upřesnění - tabulku střelců vede vyšehradský Jiří Heřman, který má na kontě 30 gólů. Druhý Vojtěch Ptáček je o čtyři trefy pozadu.

Vyšehradští budou určitě chtít, aby tuto individuální soutěž vyhrál jejich hráč, navíc bojují o stříbrnou příčku konečné tabulky. Po zápase v Třeboradicích završí sezonu doma proti momentálně o bod třetímu Tempu.

Už je jisté, že přebor opustí Braník. Stalo se tak po jeho prohře 0:3 v Kolovratech. "Po minulých zápasech jsme si věřili, že bychom mohli uspět i v Kolovratech. Bohužel se to nepovedlo. I když výsledek vypadá jednoznačně, tak rozdíl na hřišti podle mého názoru takový nebyl. Loučíme se s přeborem a uvidíme, co to udělá s kádrem. Každopádně nemůžeme mít jiný cíl, než se co nejdříve vrátit," přeje si branický kouč Petr Hejduk.

Druhá přímo sestupová příčka aktuálně patří Podolí, které využilo zaváhání Uhříněvsi a po výhře 1:0 na trávníku žižkovského béčka ji stáhlo na rozdíl dvou bodů. Právě mezi těmito dvěma týmy se rozhodne o druhém sestupujícím. O vyhnutí se barážovým příčkám bojuje trio Dolní Chabry, Královice a šanci má také ještě zmiňovaná Uhříněves.

"Byli jsme si vědomi, že pokud ještě stále chceme v soutěži žít, tak tento zápas musíme bezpodmínečně zvládnout. Jsem za výsledek spokojen, ale hlavně musím kluky pochválit za to, jak to týmově zvládli a ubojovali," ulevilo se trenérovi Podolí Petru Majerovi po výhře na Žižkově. Vyhráno ale na Kavčích horách ještě nemají.

V příštím, předposledním kole, jsou na programu zápasy: v pátek od 18 hodin Podolí - Motorlet B a pak v sobotu od 10.30 Třeboradice - Vyšehrad, Střešovice - Dukla Jižní Město, Královice - Zličín, Přední Kopanina - Dolní Chabry, ČAFC - Braník, Kolovraty - Žižkov B a Tempo - Uhříněves.