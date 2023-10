Zápas desátého kola fotbalového pražského přeboru mezi domácím ČAFC a Střešovicemi byl běžným přeborovým zápasem. Čafka vyhrála 2:1, ale místo jejího bodového zisku se nyní bude řešit incident z druhého poločasu, kdy došlo ke konfliktu fotografky hostů a Miroslava Kaliby, vedoucího domácího mužstva a manažera klubu. Po rozbití foťáku byla přivolána policie, která bude případ nadále vyšetřovat. Obě strany se hájí, že na jejich straně nedošlo k pochybení.

Prostor střídaček ve fotbalovém areálu ČAFC Praha, kde ke konfliktu došlo. | Foto: Deník/Michal Káva

"Před zápasem došlo k domluvě mezi hlavním pořadatelem a rozhodčím utkání, kde se bude pohybovat řádně označená fotografka našeho týmu. V 73. minutě byla tato šestnáctiletá fotografka napadena v blízkém prostoru laviček, přímo pod hlavní tribunou mimo technické zóny obou týmů. Napadl ji vedoucí domácích, pan Miroslav Kaliba. Naremploval ji na zábradlí, čímž došlo k vyražení jejího fotopřístroje, který byl pádem na zem zcela zničen," zní v prohlášení Stanislava Žučka, člena střešovického realizačního týmu, které poslal do redakce webu Pražského fotbalového svazu. "Byla přivolána Policie ČR, která klasifikovala tuto událost jako trestný čin. Situaci zaznamenala většina diváků, včetně hráčů, funkcionářů obou týmů, zaznamenal ji i hlavní pořadatel i domácí kameraman," pokračuje.

„Je mi smutno, ani se mi o tom nechce moc mluvit, protože s podobnou situací jsem se setkal poprvé za šedesát let," přidává pro PFS svůj názor sám Kaliba.

"Problém nastal, že se v prostoru u hřiště pohybovala fotografka ze Střešovic. Už v první půli byla hlavním pořadatelem upozorněna, v jakých prostorech nemá být. Ve druhé půli se dokonce pohybovala kolem technické zóny a při střídání stála a fotografovala u půlící čáry. Bylo to vedle naší střídačky. Hlavní pořadatel ji třikrát upozornil, že v daném prostoru nemá být, ale ona odmítla odejít. Chytil jsem jí proto rukou za její rameno, chtěl jsem, aby ustoupila. Ona se po mně ale ohnala a jak měla fotoaparát na krku, tak se v návaznosti na ten její pohyb zhoupl i fotoaparát a došlo k uražení objektivu. U situace stáli maximálně dva nebo tři příznivci Střešovic, další byli jinde, situaci podle mě neviděli a ani nemohli vidět, v tu dobu se hrálo v úplně jiném rohu hřiště,“ doplňuje.

„Opakuji, že jsme fotografku upozorňovali, aby ustoupila. Byla v místech, kde by shodou náhod mohlo kvůli její přítomnosti dojít ke zranění hráče a průšvih by měl domácí klub. Jenže tohle teď nikdo neřeší. Té fotografce je šestnáct let, snažil jsem se proto domluvit na vyřešení situace s jejím otcem, ale ten nepřipouští pochybení své dcery. Podle něj jsem na vině já," dodává Miroslav Kaliba.

U něj a u hlavního pořadatele provedli policisté dechovou zkoušku, u obou s negativním výsledkem.

„Jsou situace, které nesmí nastat. A kazí image celého pražského fotbalu. Tohle je pořádný škraloup. Bylo by fajn vědět, že se tím někdo zabývá, že takové jednání panu Kalibovi neprojde ani ve fotbalovém prostředí. My jsme jako klub přišli o talentovanou studentku fotografie, která už zřejmě nikdy fotit fotbal nepřijde," pokračoval Žuček.

Obě strany tak mají na vzniklou situaci svůj názor. O tom, který je ten oprávněný, rozhodne vyšetřování policie.