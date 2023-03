Sedmnácté kolo fotbalového přeboru Prahy přinesl divoké zápasy. Potřetí v sezoně ztratily body vedoucí Spoje, když remizovaly na domácím hřišti s Radotínem 1:1. Předposlední tým tabulky dokonce v hektickém závěru sahal i po vítězství. Z osmi víkendových zápasů se pouze tři dohrály se stejným počtem hráčů, v pěti zápasech musel rozhodčí sahat pro červenou kartu. Hned třikrát se tak stalo v zápase Zličína s Duklou Jižní Město.

Radotín bodoval i ve druhém jarním zápase. Po výhře nad Zličínem remizoval na Spojích. | Foto: PFS

I přes bodovou ztrátu Spoje navýšily náskok na čele. Druhá Přední Kopanina totiž prohrála s béčkem Motorletu a o skóre ji na stříbrné pozici vystřídalo Tempo. Spoje se proti Radotínu dostaly do vedení těsně před koncem první půle, kdy se prosadil Horskii. Hosté hráli hodně bojovně a dokázali, že se zvedají. V 77. minutě srovnal Holouš a v závěru se pak Radotínští dožadovali penalty. Protesty pak odnesl červenou kartou trenér Valoušek.

"V závěru nám nebyl uznán gól a nebyla v náš prospěch odpískána penalta. Protože jsem to z lavičky viděl stejně jako následně z videa, snažil jsem se na to upozornit rozhodčí. Nechtěl bych tím ale zastínit výkon obou mužstev, která sehrála parádní utkání. Celý zápas doprovázela, i díky našim a domácím divákům včetně pořadatelů, přátelská atmosféra, za to velké díky," poznamenal Richard Valoušek po utkání.

Dukla na jaře jede. Na Julisce rozstřílela béčko Slavie 4:1

Nebývá zvykem, aby i druhý tým uznal, že šlo o neodpískaný penaltový zákrok. "Za celou sezonu rozhodčí předvádějí velmi dobré výkony, ale tentokrát hlavní udělal dvě chyby na obě strany, když neodpískal penaltu nejprve za stavu 1:0 pro nás a v samém závěru za nerozhodného stavu pro hosty. Takže vývoj utkání i závěrečné skóre mohlo vypadat zcela jinak," řekl kouč přeborových lídrů Fabio Leggeri. "Radotín se prezentoval dobrým výkonem a bod si zasloužil," uznal.

Přebor bude vyrovnaný. Chceme udržet druhé místo, říká kouč Kopaniny Daniel Vott

Jak již bylo zmíněno, hned třikrát sahal rozhodčí pro červenou kartu do kapsy v závěru zápasu Zličína s Duklou Jižní Město. Domácí byli blízko k vítězství, ale v šesté minutě nastavení srovnal Brabenec. "Měli jsme zápas dotáhnout do vítězného konce, ale koncovku jsme opět nezvládli. Místo toho, abychom si v nastaveném čase, a proti deseti, tři body pohlídali, tak se stále ženeme do útoku a zbytečně to otvíráme. Do toho také zcela zbytečné vyloučení, kdy si zkoušíme zakončení nůžkami a je z toho druhá žlutá karta. Přitom jsme na soupeře byli velmi dobře připraveni a do ničeho ho nepustili," kroutil hlavou zličínský kouč Zdeněk Kudela.

"Vyloučení našeho hráče paradoxně pomohlo nám, protože z kluků jsem viděl, že se ještě více semkli a šli za vyrovnáním, což se nám v samém závěru povedlo. Samozřejmě jsme chtěli tři body, ale i tento jeden má pro nás hodnotu, protože se ukázala vnitřní síla týmu a víra v úspěch, za což jsem rád," těšilo trenéra Dukly Josefa Světlíka. Jeho svěřenci se teď budou chystat na šlágr proti vedoucím Spojům.