/INFOGRAFIKA/ Změna na čele. Absolutními králi minulé sezony pražského přeboru byli fotbalisté Újezdu. Po triumfu v nejvyšší soutěži v metropoli ale po polovině aktuální sezony zažívají něco, na co nejsou vůbec zvyklí dívají se alespoň jednomu soupeři na záda. Třeboradicím? Dukle? Přední Kopanině? Kdepak! Podzimními vítězi přeboru jsou hráči B týmu Admiry.

Pražský přebor | Foto: Deník/Michal Káva

„Je to skvělé, ale jsme teprve v polovině,“ říká kapitán party z Kobylis Daniel Šindelář. Přitom hlavním cílem Admiry B bylo co nejrychleji se v přeboru zachránit, sestupují totiž hned čtyři týmy. „A zdá se, že je to na dobré cestě,“ směje se. Překvapivý lídr soutěže se dostal na vrchol díky veliké pracovitosti a obětavosti jednotlivých hráčů. „Udělali jsme spoustu práce. Mladíci se neustále posouvají. Sám vidím, kde byli v létě a kde jsou teď. A věřím, že na jaře můžeme být ještě silnější,“ vzkazuje soupeřům. A trenér Milan Gregor plánuje svým svěřencům v zimní přípravě naložit pořádnou dávku tréninku. Jak se na lídra sluší a patří, obhájit vydobyté pozice bude na jaře velice náročné.