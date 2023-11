/VIDEO/ Fotbalový přebor Prahy může zažít změnu v situaci, která platila prakticky po celou podzimní část. Vedoucí Tempo doma remizovalo s Motorletem 1:1 a protože Přední Kopanina vyhrála víkendový šlágr 1:0 se Zličínem, stáhla náskok Tempa na jediný bod. Ovšem v úterý 7. listopadu dohrává večer od 20 hodin odložený zápas z předchozího víkendu proti Dukle Jižní Město. Hrát se bude na umělce v areálu ABC Braník. V případě vítězství by se tým Kopaniny dostal před posledním podzimním kolem do čela tabulky.

Ve šlágru 14. přeborového kola porazila Přední Kopanina na svém hřišti Zličín těsně 1:0. | Foto: PFS

Šlágr Kopanina - Zličín rozhodl jediný gól, o který se v osmnácté minutě postaral domácí Kučera z pokutového kopu. Kopaninští dohrávali od 52. minuty v deseti po vyloučení Tržického, v nastavení uviděl červenou jeho spoluhráč Wise, ale cennou výhru už domácí udrželi.

"Věděli jsme, že to bude strašně těžké a vyhecované utkání. Na jaře jsme na Zličíně prohráli, teď jsme jim to chtěli oplatit. Diváci viděli spíše fotbalovou válku než krásu. Skoro celý druhý poločas jsme si vyzkoušeli hru v podčíslení, ale musím konstatovat, že obě naše vyloučení byla naprosto oprávněná. Kluci to odmakali a já jim za to moc děkuju. Odměnou pro nás všechny je toto velmi cenné a důležité vítězství," těšilo kouče Přední Kopaniny Daniela Votta.

Na zličínské straně panovalo rozčarování. Z porážky i z úrovně utkání. "Prohráli jsme, protože jsme dostali gól a žádný nedali. Hrál se vyrovnaný zápas a možná jsme měli i více šancí. Bylo to dáno tím, že jsme hráli proti týmu v deseti a krátce i v devíti hráčích. Hrálo se na špatném terénu a za silného větru. K vidění byl hodně tvrdý zápas, možná chvílemi až za hranou. Jediná branka padla z penalty, která dle mého názoru neměla být. Na to, že to měl být hit kola, tak tomu bohužel zdaleka nebylo. Z utkání odjíždím hodně rozladěn," poznamenal trenér Zličína Zdeněk Kudela pro web Pražského fotbalového svazu.

Podívejte se na sestřih nejzajímavějších momentů zápasu Tempo - Motorlet B:

Zdroj: Youtube

Stále vedoucí Tempo utrpělo druhou bodovou ztrátu za poslední tři kola. Na svém hřišti remizovalo s béčkem Motorletu, kterému se v této sezoně výborně daří proti hlavním favoritům soutěže.

"Utkání vynikající úrovně, ve kterém by bylo nespravedlivé, aby jeden z týmů odešel bez bodu, takže remízu považuji za spravedlivou. Zápas měl náboj, vysoké tempo a šance byly k vidění na obou stranách. My jsme měli dobrý úvod zápasu, pak měl své šance Motorlet a darovali jsme mu branku, pak jsme nádherným gólem vyrovnali a soupeře podržel brankář, aby v nastavení Ondra Filip chytil tutovku Motorletu. Bod určitě bereme a není náhoda, že Motorlet s nikým ze špičky neprohrál," uznal kouč lídrů Petr Vanko.

Poslechněte si ohlasy trenéra Tempa Petra Vanka a záložníka Filipa Šmídka:

Zdroj: Youtube

"Do utkání jsme šli s tím, že budeme trochu opatrnější, ale po chvilce jsme šli i do presových věcí. Předváděli jsme výkon, kde nechyběla odvaha, bojovnost, rychlost, krásné přihrávky po zemi a za první poločas jsem s výkonem moc spokojen. Celkově jsme byli lepším týmem, jen jsme to nedokázali gólově využít. Do druhého poločasu jsme chtěli hrát stejně, ale bohužel se nám zranil Kornacki a náš výkon to poznamenalo. Domácí byli v první čtvrthodince lepší, ale naštěstí jsme to opět herně dokázali srovnat. Dostali jsme se do vedení, které dokázalo Tempo krásnou střelou smazat. Po utkání jsme se ze získaného bodu ani moc neradovali, protože jsme tu měli uhrát víc," postěžoval si trenér rezervy Motorletu Václav Socher.