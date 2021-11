Tabulka se dá rozdělit na tři části. A vždy s číslem 11. S jedenáctibodovým odstupem na nejbližší pronásledovatele vede přebor dvojice Dukla Jižní Město a Újezd Praha 4. Týmy od třetího do dvanáctého dělí mezi sebou jen jedenáct bodů. A do třetice… Třinácté Třeboradice ztrácí na poslední nesestupové místo právě jedenáct bodů.

Největší víkendový šlágr se nakonec stal exhibicí. Újezd P4 hostil Přední Kopaninu a na své umělce ji deklasoval 8:0! Výhra domácích se čekala, ale rozhodně ne v této podobě.

„Dostali jsme nařezáno. A zaslouženě. Sedli jsme si na zadek a víme, že takhle to dál nejde,“ nechápavě kroutil hlavou kopaninský kouč Daniel Vott.

Hráči Dukly Jižní Město málem o vedoucí příčku, kterou drží díky lepšímu skóre, přišly. Ještě pět minut před koncem zápasu s Radotínem platil remízový stav 2:2, dva góly v samém závěru ale rozhodly o tom, že Dukla přezimuje na čele přeboru.

„Bylo to vydřené, vybojované, ale myslím, že zasloužené vítězství. Musím poděkovat celému kádru za to, jak jsme spolu na podzim válčili a těšíme se teď na zasloužené volno,“ ulevil si kouč lídrů Josef Světlík.

Nepříjemné myšlenky bude mít během přestávky kvartet Třeboradice, Vyšehrad B, Uhelné sklady a Újezd nad Lesy. Tato čtveřice hodně zaostává, zejména posledně jmenovaný tým, který se krčí na spodku tabulky se dvěma body.

Třeboradice mají k teoretické záchraně nejblíže, ale zmiňovaný jedenáctibodový odstup na dvanácté, první nesestupové místo, je velký. Tým z nejsevernějšího koutu Prahy na závěr podzimu sehrál dobré utkání proti béčku Admiry, ale nakonec z něj vyšel s nulou po smolné prohře 1:2.

„Nerad to říkám, ale zápas ovlivnil rozhodčí. V první půli přetáhl avizované nastavení a my dostali gól, ve druhém nevyloučil brankáře hostů. To bylo zásadní ovlivnění zápasu. Ve druhé půli jsme měli tlak, vyrovnali na 1:1, ale pak propadli v obraně a prohráli,“ postěžoval si třeboradický trenér Jan Klíma.