Během velikonočního víkendu skončila jedna veliká série. Fotbalisté Vyšehradu poprvé od 16. září, kdy padli na Čafce, prohráli – doma nestačili na Kolovraty (0:2)a jejich zaváhání využila podzimní lídr z Přední Kopaniny, který po výhře (4:1) ve šlágru na Tempu vystřídal Šemíky na čele přeborové tabulky.

„Prohráli jsme zaslouženě. Měli jsme asi tak čtyři vyložené šance skórovat, to byla naše příležitost něco se zápasem udělat, jenomže ani jednu z nich jsme neproměnili. Proto jsme také nemohli pomýšlet na obrat v tomto utkání, v němž byly Kolovraty jednoznačně lepším týmem,“ uznal vyšehradský kouč Jaroslav Klíma po domácí porážce.

Naopak na straně vítězů panovala pochopitelně veliká radost. „Vzhledem k dlouhé šňůře Vyšehradu v počtu výher i zápasů bez porážky jsme nastoupili na hřišti vedoucího týmu tabulky s respektem, na druhé straně jsme tušili, že bez distancovaného Miroslava Krivosheeva bude mít komplikovanější přechod do ofenzivy. A to se také potvrdilo, absence stěžejního hráče Vyšehradu byla znát,“ řekl k utkání trenér Jakub Slezáček.

„Vyhráli jsme zaslouženě, protože směrem dopředu jsme byli nebezpečnější než domácí. Za to jsme samozřejmě rádi, protože jsme tu dosáhli cenného výsledku. Také máme trochu rozbitou sestavu kvůli absencím některých hráčů, tolik jako Vyšehrad ale ne,“ dodal.

Šlágr Tempo – Přední Kopanina se odehrával před návštěvou 250 diváků a ti viděli pět gólů. K nelibosti většiny z nich ale v domácí síti, hosté se vrátili na čelo tabulky po výhře 4:1. Do šaten se šlo za stavu 1:1, ale těsně před pauzou dostal domácí Trajhan červenou kartu.„Zápas se dělil na dvě půlky, do červené karty a po červené. Do červené karty jsme hráli velmi dobře, měli to pod kontrolou,“ mínil trenér Tempa Petr Vanko.

„Vsadili jsme na to, že to zkusíme zavřít a věřili jsme, že nám vyjde jeden brejk. Potvrdilo se i to, co jsme si o půli řekli, že Kopanina tam moc kreativních hráčů nemá, takže jsme je nechali jen centrovat ze strany, kde ty centry ale byly nepřipravené a létalo to všude možně. Bohužel ale jeden centr suprově trefili a Vojta Ptáček rozhodl. Tím bylo asi po zápase,“ dodal.

„Zápas by byl asi jiný, kdyby Tempo hrálo v jedenácti. To nám pomohlo, ale to je chyba Tempa, že šli do deseti a nezvládli to. My jsme chtěli v utkání hlavně neprohrát, abychom měli ve vzájemných zápasech navrch,“ poznamenal kouč staronových přeborových lídrů Daniel Vott.

Jarní neporazitelnost ztratily Královice, když padlyv Uhříněvsi 0:3. Jediným na jaře neporaženým týmem tak jsou Třeboradice. Po remíze na půdě Žižkova B 1:1 mají v odvetách už deset bodů, které je dostávají stále dál a dál od sestupových vod.