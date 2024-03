Druhé jarní kolo má za sebou fotbalový pražský přebor. Vedoucí trojka soutěže (Vyšehrad, Přední Kopanina, Tempo) naplno bodovala a začíná odskakovat svým nejbližším pronásledovatelům. Aktuálně čtvrtý Zličín už je o šest bodů zpět.

Přebor: Braník - Střešovice 2:2. | Video: Deník/Michal Káva

Vedoucí Vyšehrad hrál právě na zličínském hřišti a vyhrál 3:2. Domácí bojovali srdnatě, ale že je ve veliké formě opět prokázal vyšehradský kanonýr Heřman. Na výhře se podílel dvěma góly a celkem jich má na svém kontě v této přeborové sezoně už 22.

"Podali jsme týmový výkon, jako jeden muž, což bylo určitě dobré. Ale zkomplikovali jsme si vše školáckou chybou na začátku druhé půle, kdy jsme domácím doslova darovali kontaktní gól. Zličínu jsme tím sami nafoukali vítr do plachet a z relativně pohodového vývoje zápasu bylo najednou drama jako hrom. Nakonec jsme ale vyhráli podle mého mínění zaslouženě díky třem gólům po vypracovaných akcích," těšilo vyšehradského kouče Jaroslava Klímu v hodnocení pro web PFS.

Prohra u posledního. Admira padla v Královo Dvoře, rozhodl špatný start

Na zličínské straně pochopitelně tolik nadšení nebylo. "Věděli jsme, že pokud zopakujeme výkony, které jsou nám vlastní, nebudeme bez šance – tím spíš, že na Vyšehrad zahrát umíme. Jenomže v první půli jsme udělali dvě strašné individuální chyby a za chyby se platí, takže soupeř je potrestal. Na začátku druhé půle jsme se dostali do zápasu rychlým snížením na 1:2, navíc Vyšehrad přišel o jednoho vyloučeného hráče, snad dvě tři šance jsme si vytvořili, ale soupeř zkušeně výsledek uhájil. Celkově jsem nebyl s naším výkonem spokojen, nelíbil se mi. Hru obou týmů nepříznivě ovlivňoval silný vítr," poznamenal kouč Zdeněk Kudela.

Vltavín čekal na výhru 12 zápasů, chytil se na krutě zkoušené Hostouni

V jednoznačnou záležitost se proměnil zápas Přední Kopaniny s Uhříněvsí. Druhý tým tabulky vyhrál jasně 5:0.

"Do utkání jsme šli s tím vědomím, že pokud se chceme udržet bodově v kontaktu s čelem tabulky, tak musíme bezpodmínečně vyhrát. K tomu jsme se přiblížili brzkým gólem. V prvním poločase se hrál spíše bojovný zápas, kdy s námi soupeř ještě držel krok. Vývoj utkání definitivně rozhodla druhá branka těsně před poločasem. Ve druhém poločase jsme již hráli v pohodě, udělali jsme pěkné kombinace a zápas už se odehrával zcela v naší režii. Je důležité, že jsme okamžitě zareagovali na prohru v minulém kole. Teď se už těšíme na páteční utkání na Tempu," řekl kopaninský kouč Daniel Vott.

Jak si o víkendu vedl váš oblíbený fotbalový tým? Podívejte se

Uhříněveská Čechie neprožívá povedený vstup do jara, ze tří zápasů nebrala ani bod. "Výsledek, ale především předvedená hra, je pro nás naprostým zklamáním. Hlavně ve druhém poločase jsme Kopanině nebyli důstojným soupeřem," uznal kouč Martin Svoboda.

Stejně špatně, tedy bez bodu, vstoupil do jarních přeborových odvet tým Dukly Jižní Město. Naopak třikrát za tři body na jaře jsou týmy Třeboradic a Královic.

Admira obrala o body špičku. Teď ji čeká opačný pól tabulky

Třeboradičtí vyhráli domácí zápas s posledním Braníkem 1:0 gólem Vávry z 23. minuty.

"Prvních patnáct minut zápasu nebylo z naší strany dobrých a soupeř byl lepší, i když se do žádné šance nedostal. Potom se náš výkon zvedl, nastřelili jsme břevno a dokázali skórovat. Ještě do přestávky jsme si vytvořili další šance, které mají končit brankou, ale bohužel jsme vedení nenavýšili. Druhý poločas to bylo z naší strany takové trápení, ale důležité vítězství jsme dokázali udržet. Ani si nedokážu vybavit nějakou vážnější příležitost hostujícího týmu. Takže jsme rádi za zisk tří bodů, i když k tomu byla celkem protrápená cesta," hodnotil zápas třeboradický kouč Jan Novák.

Branický tým je tak i nadále s jedenácti body poslední. "Na týmu ale vidím snahu se nepříznivému vývoji v tabulce vzepřít a dál bojovat," poznamenal trenér Petr Hejduk.