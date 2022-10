Přední Kopanina nastoupila doma proti Radotínu bez nejlepšího kanonýra soutěže Daniela Urbana v základní sestavě. Ten se na trávník dostal až po hodině hry, kdy platil bezbrankový stav. Vyhlášený střelec se tentokrát převtělil do role nahrávače a byl u gólů v 80. a 85. minutě, které rozhodly o výhře domácích 2:0. Mohl se dočkat i gólu, ale ten mu byl pro ofsajd zrušen.

"Pro nás to bylo velmi těžké utkání, protože jsme nastoupili až na Luboše Kučeru s mladými hráči a byl jsem zvědavý, jak si s tím poradí. Samozřejmě to bylo o dobývání hostující obrany a až s příchodem Daniela Urbana jsme to dokázali. Jsem rád za tři body a jedeme dál. Na závěr podzimu nás čekají velmi těžcí soupeři," komentoval zápas kopaninský kouč Daniel Vott.

Třetí Dukla Jižní Město přivezla plný počet bodů z hřiště ČAFC, kde uspěla 3:1. "Tentokrát od nás snese přísnější měřítko jen hra prvních třicet minut. Potom jsme od toho upustili a přizpůsobili se domácímu týmu. Hrálo se šedesát minut nekoukatelného fotbalu na těžkém terénu. Naštěstí jsme v závěru dokázali dvakrát skórovat a zajistit si vítězství," poznamenal kouč Dukly Josef Světlík.

Důležitý souboj odehráli soupeři z úplného dna přeborové tabulky. Poslední Motorlet B hrál na hřišti čtrnáctého Vyšehradu a po výhře 2:1 přenechal Černého Petra Radotínu.

"Zaplaťpánbůh za tři body, které jsme již potřebovali jako sůl. Kluci to tvrdě a poctivě odpracovali a odměnou jim je toto důležité vítězství. Skóre mohlo být i vyšší, ale další příležitosti jsme neproměnili a v poslední minutě jsme se o výsledek ještě strachovali. Určitě nám pomohli kluci ze širšího kádru áčka. S předvedeným výkonem a třemi body jsem spokojený," těšilo trenéra rezervy Motorletu Jana Rajnocha.

Výsledky 12. kola

Vyšehrad – Motorlet B 1:2 (12. Pryšljuk – 3. Sehedi, 68. Průša)

Uhříněves – Žižkov B 2:1 (6. Peterka, 33. Mazanec – 4. Barratt)

Tempo – Braník 1:1 (85. Kostka – 42. Vybíral)

Podolí – Spoje 1:4 (41. Šumník – 18. z pen. Košút, 30. Ladra, 53. Havrda, 84. Baisa)

Kolovraty – Zličín 0:5 (38. Hák, 57. Stýblo, 63. Merta, 68. Merta, 90. Forejtek)

ČAFC – Dukla Jižní Město 1:3 (45+1. z pen. Kaliba – 37. Farkaš, 71. Bureš, 90+2. Trávník)

Přední Kopanina – Radotín 2:0 (80. Čermák, 85. Šalanský)

Královice – Hostivař 1:0 (76. Staněk)