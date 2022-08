Přebor: V Kolovratech padlo 14 gólů! Podolí ještě nedostalo ani jeden

Jestli nějaká soutěž budí příznivce Fanklubu defenzivního fotbalu s křikem ze sna, je to pražský přebor. V něm góly padají jako na běžícím pásu a víkendové kolo to jenom podtrhlo. Někde se fotbalového koření urodilo průměrně, ale pět gólů v zápasech Přední Kopanina – Motorlet B (3:2)a Hostivař – Braník (3:2) je ještě nic proti tomu, co se dělo na jiných přeborových stadionech. Spoje vyhrály v Radotíně 5:3, Královice doma přejely rezervu Žižkova 6:3 a v Kolovratech padlo šílených čtrnáct gólů při divoké remíze 7:7 s Tempem.

Pražské soutěže jedou na plné obrátky. Snímek z přeboru Hostivař – Braník 3:2. | Foto: PFS