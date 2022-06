"Odehráli jsme docela bojovný zápas. První půle byla hodně vyrovnaná, ve druhé jsme byli trošičku lepší. Na konci jsme tam měli klasický náš závar, který jsme bohužel brankově nevyjádřili," řekl po bezbrankové remíze v Kolovratech trenér Újezdu Praha 4 Karel Jeřábek. "Máme jen bod a všechno to skončí o víkendu, kdy se rozhodne o prvním místu," dodal.

Z bodu měli radost i hráči Kolovrat. Znamenal pro ně to, že mají jistotu bronzové příčky konečné tabulky. "Opatrné utkání, kdy remíza odpovídá průběhu. Vítěznou branku mohl vstřelit jak soupeř, tak my, i když šancí bylo za celý zápas pouze pár. Bodem jsme stvrdili bronzovou příčku, což je pro nás krásný výsledek a splnění cíle, ale spíš touhy na tu pomyslnou bednu dosáhnout. Kluci si to za svůj přístup a výkony zasloužili," řekl trenér Jakub Slezáček.

Šanci tak pořád cítí druhá Dukla Jižní Město. Ta si o víkendu s chutí zastřílela proti Královicím. Na svém trávníku je porazila 6:0. Nejlepší přeborový kanonýr Ondřej Kotlík se neprosadil a stále je tak na čísle 29. Hvězdou utkání byl někdo jiný - brankář Martin Tlustý, který se tímto zápasem s Duklou rozloučil.

"Nakonec jsme mu tu oslavu udělali hezkou. Podržel nás, stejně jako mnohokrát. Teď budeme hledat do branky novou jedničku," poznamenal trenér Dukly Josef Světlík. Ten si je samozřejmě vědom, že Újezd dal jeho svěřencům ještě jednu šanci. "Rozhodovat o prvním místu bude poslední kolo, jestli se má něco stát, tak se to stane," řekl.