„Byl skvělý pocit, užít si zase vítězství,“ usmíval se trenér Josef Šimek. „Poslední dva zápasy pro nás sice v přeboru výsledkově nedopadly dobře, ale herně to bylo slušné. Navíc nám hodně pomohla výhra v pohárovém utkání, bylo znát, že jde forma nahoru. Bylo otázkou času, kdy se to projeví a teď to konečně přišlo i v přeboru,“ dodal.