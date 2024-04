Uplynulý víkend přinesl v chladném deštivém počasí zápasy 23. kola fotbalového pražského přeboru. Na čele tabulky se nic nového neudálo, Přední Kopanina stále vede o pět bodů před druhým Vyšehradem. Poprvé v jarní části okusili hořkost porážky hráči Třeboradic, naopak na první výhru v odvetné části sezony stále ještě čekají v Braníku a na Podolí.

Lídři z Přední Kopaniny se vždy mohli spolehnout na pravidelný gólový přísun vyhlášeného kanonýra Daniela Urbana, v posledních zápasech ho zastoupil Vojtěch Ptáček. Ten dvěma góly zařídil výhru 2:1 proti ČAFC, v posledních pěti zápasech se trefil devětkrát a právě s Urbanem jsou oba na 16 trefách. Lepší je pouze vyšehradský Heřman, který jich má o rovných deset více.

Zmiňovaný zápas Přední Kopanina - ČAFC přinesl kromě výhry domácích také spoustu emocí. "Bylo to strašně těžké utkání, které mnoho fotbalu nenabídlo. Byla to válka se vším všudy, plná faulů již při zakládání akcí a myslím si, že hosté mohou být rádi, i když oni jistě budou mít jiný názor, že odešli jen se dvěma vyloučenými hráči. Budeme mít plno práce, abychom se dali do příštího zápasu zdravotně do pořádku, a navíc nás ve středu čeká pohárové utkání," vyprávěl pro web PFS kopaninský kouč Daniel Vott.

"Měli jsme na lavičce co dělat, abychom kluky krotili a nedošlo z naší strany k žádnému oplácení. To se povedlo a mužstvu za to patří pochvala. Navíc se nám podařilo výsledek otočit a připsat do tabulky důležité tři body. Jsem zklamaný z toho, co se na hřišti odehrávalo, ale na druhou stranu spokojený za vítězství," dodal.

Na straně poražených byla hořká pachuť. "Máme za sebou zápasy proti první trojce soutěže a všechny jsme ztratili na jejich konci, ale na Kopanině to byla jiná káva. Tendenčně řízené utkání rozhodčím Hruškou a spousta dalších věcí, které se mi nechce ani komentovat. My po tomhle zápase bohužel nebudeme mít hráče na zbytek sezony," poznamenal trenér "Čafky" Pavel Novotný.

Na jaře do soboty ještě neporažené Třeboradice doma podlehly Tempu 1:3. "Měli jsme z výsledků Třeboradic velký respekt a trochu mě překvapilo, že jsme měli první poločas tolik prostoru pro kombinaci. Šli jsme do vedení a několik nebezpečných situací jsme si vytvořili, ale nedotáhli. Ve druhém poločase domácí ukázali, proč jsou na jaře tak dobří, bylo to velmi vyrovnané. Naštěstí pro nás jsme dokázali rozhodnout a odskočit. Poslední naše návštěvy v Třeboradicích skončily debakly, a tak jsem rád, že jsme tady konečně vyhráli," těšilo kouče Tempa Petra Vanka.

"První poločas bylo Tempo jednoznačně lepším týmem, přehrávali nás pohybem, byli více na míči, a to hlavně ve středu hřiště. Druhý poločas jsme hru vyrovnali, ale bohužel jsme z našich možností nedokázali vyrovnat. Potom se hosté krásně trefili na 0:2 a v samém závěru ještě přidali do naší otevřené obrany třetí branku. Nám se ještě před závěrečným hvizdem podařilo z penalty kosmeticky výsledek upravit. Nyní se musíme dobře připravit na důležité utkání na hřišti Podolí," řekl třeboradický trenér Petr Vanko.

Zmiňované Podolí uzavírá s Braníkem tabulku, oba týmy na jaře ještě nevyhrály. Poslední dvě příčky jsou přímo sestupové, další dvě pak barážové. Na ně ztrácí podolský tým dva body, Braničtí už osm a jestli nezačnou bodovat, sestupu se nevyhnou.

