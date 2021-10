Tým z nejsevernějšího koutu Prahy nejprve neproměnil penaltu, ale dva góly v závěrečné dvacetiminutovce přinesly výhru 2:0 nad žižkovským béčkem.

„Celkově jsme byli lepší tým, měli jsme víc šancí. Viktorka se jenom spoléhala na brejky, které se nám dařilo zachytit. Jak jsme dali gól, tak už jsme měli zápas pod kontrolou. Už jsme zase ve hře, je to lepší a lépe se nám bude dýchat,“ těší třeboradického kouče Jana Klímu.

Vedoucí trio nezaváhalo. Lídři z Dukly Jižní Město vyhráli na podolí 4:3, Újezd Praha 4 uspěl v Újezdu nad Lesy 5:0 a Přední Kopanina doma udolala Radotín 1:0.

Fotbalisté Dukly vedli na hřišti Podolí už 3:0, ale domácí dokázali zápas zdramatizovat a nakonec z toho bylo drama až do závěrečného hvizdu.

„Vstup do zápasu se nám vydařil a na vlně uspokojení potom došlo i k vystřízlivění. A potom, doufám, i k ponaučení. Za stavu 3:0 jsme přestali hrát, co jsme měli. Hráli jsme pohodlný fotbal, který Podolí po zásluze trestalo. Za naší lehkovážnost a nekvalitu jsme se potom třepali o výsledek až do konce. A to naprosto zaslouženě. Takhle to hrát nemůžeme,“ neskrýval rozčarování trenér Dukly Josef Světlík.

Hned jedenáct gólů padlo v Kolovratech, které hostily Zličín. Domácí se trefili sedmkrát a byla z toho divoká přestřelka 7:4, za kterou by se nemusela stydět ani hokejová soutěž.

„Musíme být s výkonem velmi spokojení. V úvodu jsme vedli rychle o tři branky, pak přišla zápletka a během pěti minut už to bylo jenom o gól. Vážím si toho, že jsme se nezačali bát a nezalezli. V 51. minutě už jsme vedli 7:2, kluci hýřili aktivitou, pohybem a byla na nich vidět velká chuť. Rozhodnuté utkání se pak už jen dohrávalo, ale hosté to nezabalili a chtěli hrát dopředu,“ řekl Jakub Slezáček, trenér Kolovrat, pro které šlo o domácí podzimní rozlučku. Následné tři zápasy totiž sehrají na hřištích soupeřů.

Příští kolo přinese dva velké šlágry. Vedoucí Dukla hostí třetí Přední Kopaninua druhý Újezd pak pátou Admiru.