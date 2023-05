/FOTOGALERIE/ V pořadí 26. kolo (25. hrané) fotbalového přeboru Prahy přineslo několik zajímavých výsledků a také jeden veliký šlágr. V něm čtvrté Tempo, čerstvý finalista Teskahor Cupu, přivítalo na domácím hřišti vedoucí Spoje. Dokázalo vyhrát 1:0 a přeborovým lídrům tak připravilo třetí prohru sezony. Spoje ale i tak mají pohodlný třináctibodový odstup na druhou Přední Kopaninu.

Souboj B týmů Motorletu a Žižkova skončil ve 26. kole pražského přeboru remízou 2:2. | Foto: Deník/Michal Káva

Šlágr kola přinesl bezbrankový první poločas, zajímavé věci se začaly dít až v tom druhém. Nejprve v 59. minutě vstřelil branku, jak se později ukázalo vítěznou, Pytlíček. O chvíli později mohlo být na Lhotce ještě veseleji, ale Klouček neproměnil penaltu. Vzápětí dostal červenou kartu domácí Schwank a Spoje měly k dispozici dvacet minut dlouhou přesilovku. Tempo ale cennou výhru ubojovalo.

"Nesmírně si výhry vážíme, protože Spoje mají snad nejlepší hráče soutěže, proti kterým jsme v tomto ročníku nastoupili. První poločas byl vyrovnaný, dobře jsme napadali a dvakrát jsme měli šanci vstřelit vedoucí gól. To se povedlo až ve druhé polovině po chybě v rozehrávce, ale to už měly Spoje územní převahu a jednou nás musel podržet brankář Pacovský. Když jsme nedali penaltu a dostali červenou kartu, tak už byl závěr jen o tom, zda to ubojujeme. Kluci to odehráli perfektně, do ničeho jsme hosty nepustili," pochvaloval si kouč vítězů Petr Vanko.

Obrazem z přeboru: Souboj B týmů Motorletu a Žižkova skončil bez vítěze

Spoje jsou i nadále jasnými vládci sezony, ale jejich mašina se v posledních týdnech trochu zadrhla. Minulé přeborové kolo prohrály doma s Uhříněvsí, tentokrát na Tempu a mezi těmito zápasy ještě pohárové semifinále s Radotínem. Tři prohry za sebou.

"V posledních zápasech se na našich výkonech s vědomím velkého náskoku bohužel projevuje nedostatečná koncentrace, z čehož plynou naše bodové ztráty," hledal příčiny nezdarů kouč Fabio Leggeri.

"Ve druhém poločase jsme byli stále dominantnější na míči, ale vyrobili jsme chybu, kterou soupeř potrestal vedoucí brankou. Paradoxně to byla jediná střela domácích, tedy kromě neproměněné penalty, za celý poločas. My jsme nedokázali vstřelit branku ani z naší dvacetiminutové přesilové hry. Chci také pochválit výkon celé trojice rozhodčích, opravdu se mi velmi líbil. Věřím, že od dalšího utkání najedeme zpět na vítěznou vlnu a nebudeme mít v sestavě tolik hráčských absencí," dodal kouč Spojů.

Dukla nezvládla domácí šlágr s Karvinou. Ta rázně nakročila k postupu

Trochu se zasekla i druhá Přední Kopanina. Ta remizovala doma s Hostivaří 2:2 a na výhru čeká už čtyři kola. Naopak pátou výhru v řadě si připsal tým ČAFC.

Po delší době došlo na změnu na nejspodnějším patře tabulky. Vyšehrad porazil Královice 5:2 a pod sebe dostal Radotín. Ten po senzačním postupu do finále Teskahor Cupu prohrál právě na zmiňované Čafce. Vyšehradští mají díky výhře na čtrnácté Královice, tedy na příčku neznamenající přímý sestup, ztrátu čtyř bodů.

Zdroj: Deník/Michal Káva