U nováčků, kteří postoupí do vyšší soutěže, bývá první sezona o patro výš většinou na rozkoukánía sbírání zkušeností. V pražském přeboru to tak letos ale moc neplatí. Braník byl po podzimu šestý, Tempo čtvrté a tým Spojů dokonce celé soutěži kraloval s osmibodovým náskokem před druhou Přední Kopaninou!

Šlágr. V posledním zápase podzimu se utkaly první Spoje s druhou Přední Kopaninou. Domácí vyhráli 3:1 a díky tomu přezimovali na čele s osmibodovým náskokem. | Foto: PFS

„Takovou jízdu nemohl čekat nikdo,“ usmívá se kapitán Spojů Miroslav Verner. „Spíš jsem si říkal, že budeme hrát do pátého místa. Věděl jsem o našich kvalitách, ale šli jsme do vyšší soutěže,“ pokračuje.

Spoje v patnácti zápasech vyhrály třináctkrát, ztratily jen za remízu a jedinou prohru, s ČAFC, soupeřům nasázely 47 gólů. „Náš trenér je sice Ital, ale žene nás jen dopředu. Všechny nás baví hrát dopředu, taktiku směrem do defenzivy pilujeme opravdu jen občas. Všem to vyhovuje, hrát do útoku. Věřím, že to tak bude i dál,“ usmívá se Verner.

Zimní přestávka byla dlouhá, ale na Spojích vše probíhalo s úsměvem. „Byla to jedna z nejlepších příprav, co pamatuji. Fyzickou kondici jsme nabírali hlavně ve velkém množství přípravných zápasů,“ vypráví.

Čelo přeboru: 1. Spoje, 2. Kopanina, 3. Dukla JM, 4. Tempo. Podle Vernera jeto správně. „Při vší úctě k ostatním soupeřům, taks těmito třemi soupeři jsme si zahráli nejlepší kombinační a technický fotbal.O naší síle jsem přesvědčený,“ dodává kapitán Verner.

Jako druhá v pořadí přezimovala Přední Kopaninaa během přestávky se na lídry ze Spojů koukala s osmibodovým odstupem. Právě souboj těchto dvou týmů završil přeborový podzim, výhru slavily Spoje. „Upřímně, doteď jsem to nepřekousl,“ přiznává kopaninský kouč Daniel Vott. „Zápas jsme prohráli, a to rozdalo karty pro zbytek soutěže v náš neprospěch. Pokud bychom chtěli skončit první, tak bychom museli všechno vyhrát a ještě čekat, že Spoje třikrát prohrají. To mi nepřijde pravděpodobné,“ dodává.

Že bude dohnat lídra na jaře složité, či spíše nemožné, si dobře uvědomuje i třetí tým podzimu, Dukla Jižní Město. „Tahle cesta je zavřená, o tom, že Spoje přebor vyhrají, nikdo nepochybuje,“ míní trenér Josef Světlík. „My chceme co nejvíce vyhrávat. Není to dogma, my chceme uspět pro pocit z výhry. Není nějakou povinností, že musíme skončit druzí, třetí,“ dodává.

Střed tabulky je hodně nabitý a mezi pátým Zličínem a dvanáctou rezervou Viktorky Žižkov je pouze osmibodový odstup. Zabrat bude muset poslední čtyřka podzimní tabulky Královice, Motorlet B, Radotín a Vyšehrad.

„Zimní příprava splnila všechny krátkodobé i dlouhodobé cíle. Utvořil se širší kádr, ze kterého dostal každý hráč dostatek herního prostoru. Nevýhodou může být, že jen zlomek času jsme odehráli v optimální sestavě, hodně jsme zkoušeli a dávali prostor všem. Až pohárové osmifinále se přiblížilo ideálu a hned to bylo herně i výsledkově znát,“ říká trenér posledního celku tabulky, Radotína, Richard Valoušek.

Ještě v minulé sezoně by hrozil sestupový strašák hned čtyřem posledním týmům tabulky, od této už je to trochu jiné. Přímo sestoupí jen týmy na 15. a 16. místě konečného zúčtování. Celky na 13. a 14. příčce pak budou hrát barážový zápas s týmy na druhých místech v obou skupinách 1. A třídy.

