"Samozřejmě jsme poznali velkou sílu soupeře, držení míče bylo asi 30 na 70 a nám rozhodně pomohlo i trochu štěstíčka. Spoje nedokázaly využít několik svých příležitostí včetně penalty. Takže jsme velice rádi, že to kluci vybojovali a jako první tým jsme dokázali porazit největšího favorita celé soutěže. Tato nálepka nám už zůstane do konce letošního ročníku," těšilo trenéra vítězů Pavla Novotného.

Že rozhodla velká bojovnost domácího týmu uznal i trenér Spojů Fabio Leggeri. "Musím ocenit nasazení a přístup, který ukázal domácí tým, a naopak u našich hráčů jsem úplné nasazení postrádal. Možná si někteří mysleli, že soutěž projdeme bez porážky a tentokrát se to poprvé nepovedlo. Přesto věřím, že tato porážka bude impulsem do další práce a rozjedeme novou šňůru bez porážky. Možná by zápasu slušela remíza, ale domácí si to za nasazení asi zasloužili více, a tak zvítězili. Samozřejmě jsme oproti soupeři výrazně fotbalovější, ale rozhodovala jejich bojovnost a nasazení," řekl.

Hrdinou ČAFC je Tomáš Vaněk, jehož trefa zápas rozhodla. "Spoje jsou divizní tým. Ale nějak jsem cítil, že je tentokrát můžeme obrat. Nevěděl jsem samozřejmě, zda to skončí remízou, nebo vyhrajeme, ale říkal jsem si, že to můžeme dokázat a bodovat," přiznal. "Spoje si k nám přijely pro vítězství, aspoň to tak působilo. My jsme ale makali jako tým a nakonec jsme se dočkali odměny v podobě vítězného gólu," dodal.

Z šestibodového odstupu na Spoje ukrojila druhá Přední Kopanina jeden, díky domácí remíze se Zličínem. "Vzhledem k předvedené hře musíme být s bodem spokojeni. Odehráli jsme tragický první poločas, po kterém jsme mohli prohrávat klidně o tři branky. V přestávce jsme si k tomu něco řekli, udělali změny v rozestavení a již to bylo z naší strany lepší. Nakonec jsme mohli v deseti lidech i zvítězit, ale myslím si, že remíza je pro oba týmy spravedlivá," řekl k utkání kouč Kopaniny Daniel Vott a vzpomenul také fakt, že jeho svěřenci hráli posledních dvacet minut v oslabení.

A právě dva nejlepší týmy podzimní části se utkají v posledním letošním kole. Hrát se bude na Spojích. Ty už jsou jasným králem první části sezony, otázkou bude jen to, zda půjdou do jara s náskokem osmi, pěti nebo dvou bodů.

Výsledky 14. kola

Vyšehrad – Uhříněves 0:1 (76. Podvín)

Tempo – Motorlet B 1:3 (90. Kadlec – 67. Ambadu, 69. Zelenka, 74. Pokorný)

Podolí – Žižkov B 1:5 (19. Šídlo – 4. Barratt, 72. Štrombach, 77. Jankovský, 78. Štrombach, 89. Vlček)

Kolovraty – Braník 3:3 (52. Kuchta, 71. Kuchta, 91. Hladký – 16. Zelenka, 23. Šebák, 58. Novotný)

ČAFC – Spoje 1:0 (74. Vaněk)

Přední Kopanina – Zličín 1:1 (73. Hollerbach – 62. Merta)

Královice – Dukla Jižní Město 1:4 (26. Svoboda – 42. Kotlík, 74. z pen. Farkaš, 76. Inneman, 82. z pen. Farkaš)

Hostivař – Radotín 3:1 (17. Khornauli, 37. Žampa, 42. Kronovetr – 66. z pen. Doležal)