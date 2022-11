Pro hosty se zápas vyvíjel špatně. Už v osmé minutě dostal Čermák červenou kartu a po deseti minutách také první gól. „Byl to dramatický a těžký zápas. Kopanina hrála moc dobře, ale zasloužili jsme si vyhrát. Kdyby nešli tak brzy do deseti, vypadalo by to jinak. Říkal jsem i jejich trenérovi, že jeho hráč udělal chybu, když fauloval. Sice by prohrávali, ale byli by v jedenácti,“ řekl k utkání trenér lídrů Fabio Leggeri.