O tom, kde se stane pražským fotbalovým přeborníkem (Spoje) i o tom, kdo jako první z přeboru přímo sestoupí (Radotín), bylo jasno už před pár týdny. Závěrečné kolo vyřešilo i druhou sestupovou tajenku. Společně s radotínským týmem padne do 1. A třídy také Hostivař.

Spoje si trochu pokazily rozlučku s postupovou sezonou domácí porážkou s Královicemi 2:5. | Foto: PFS

Dva zmiňované týmy nahradí vítězové obou skupin 1. A tříd - Třeboradice a Střešovice. Týmy na třinácté (Vyšehrad) a čtrnácté (Podolí) příčce konečné přeborové tabulky měly hrát baráž s druhými týmy 1. A tříd, ovšem vzhledem k vývoji závěru sezony se tak zřejmě nestane. Béčko Admiry se totiž v posledním kole zachránilo, z Prahy tak nikdo do přeboru nepadá a jelikož do elitní metropolitní soutěže nemůže postoupit béčko Přední Kopaniny (druhé v 1. A třídě skupina B), k baráži nemusí vůbec dojít. Dolní Chabry postoupí přímo a bez do divize postupivších Spojů doplní přeborový počet na potřebných šestnáct. Takto to s největší pravděpodobností bude, definitivní rozhodnutí padne ve středu dopoledne na losovacím aktivu.

Pojďme ale zpátky k víkendovému závěrečnému kolu přeboru. Hostivař podtrhla zpackané jaro prohrou 2:3 na Zličíně a sestupem. "Těžko se mi tenhle zápas hodnotí. První půle nebyla z naší strany dobrá, domácí využili jediné šance, co byla, a dostali se do vedení. Po přestávce jsme začali daleko lépe kombinovat a zatlačili domácí před jejich branku, což vyústilo v krásné vyrovnání Kortiše. Domácí poté hru zjednodušili a hráli na brejky, ze kterých dokázali dvakrát udeřit. My už dokázali jen těsně před koncem snížit," smutnil hostivařský kouč Tomáš Rada.

Slavit mohl Vyšehrad. Jeho výhru 3:2 proti silnému Tempu trefil ve třetí minutě nastavení střídající Junek. "Kluci to odmakali, mně bylo smutno, že jsem to nemohl odmakat s nimi, se štěstím jsem ten výsledek ale vyšperkoval," usmíval se střelec.

"Včetně tohoto zápasu jsme celé jaro hráli bez mnoha zraněných či disciplinárně potrestaných hráčů, byla i taková utkání, kdy jsme postrádali až osm hráčů. Například Junek, který zápas s Tempem v nastaveném čase rozhodl, nastoupil jen se sebezapřením. Klobouk dolů před kluky, že tak obtížnou situaci zvládli a vybojovali záchranu v soutěži. Ve druhé polovině jara, tedy v posledních osmi zápasech, jsme uhráli osmnáct bodů," těšilo vyšehradského šéfa a trenéra Jaroslava Klímu.

Zajímavý byl také souboj o korunu krále střelců. Před víkendem platilo: 1. místo Urban 24 gólů, 2. místo Kotlík 21 gólů. Kanonýr Dukly Jižní Město Kotlík se podílel hned pěti góly na výhře 6:0 nad Radotínem, ale Urban si připsal hattrick při výhře Přední Kopaniny 5:3 v Braníku a jejich souboj tak Urban vyhrál 27:26!

Dukla Jižní Město nakonec uhájila druhé místo konečné přeborové tabulky, bronzová příčka patří Přední Kopanině a těsně pod stupni vítězů skončilo Tempo.

Fotbalová sezona 2022/23 končí, ta nová se během srpna zase rozjede.

