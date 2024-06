Podolí hrálo o vyhnutí se sestupu, trio Královice, Uhříněves a Dolní Chabry o vyhnutí se baráži a tedy jistotě záchrany v přeboru. A z této skupiny vyšel jako vítěz posledně jmenovaný tým. Chaberští dokázali na svém hřišti v přímém záchranářském souboji porazit Královice 2:1 a ví, že si přebor zahrají i v příští sezoně.

Ten naopak opouštějí dva poslední celky - Podolí s Braníkem. Z 1. A třídy je nahradí vítězové obou skupin, Dubeč a Kbely. Druhé v pořadí čeká barážový souboj. Královice si zahrají dvojzápas s Kunraticemi a Uhříněves s béčkem Aritmy. První zápasy se hrají ve středu 19. června od 18 hodin (Královice - Kunratice, Aritma B - Uhříněves), odvety pak hned v sobotu 22. června od 10.30 hodin.

"Zvládli jsme to," ulevil si po utkání kouč Dolních Chaber Dominik Janda.

"Od začátku jsme šli za výhrou. Ve dvacáté minutě jsme si zápas lehce zkomplikovali červenou kartou, ale náš herní projev po zbytek zápasu to neovlivnilo. Do poločasu jsme po pěkné akci vstřelili vedoucí branku. Věděli jsme, že Královice budou muset hru ve druhém poločase otevřít, ale nestalo se tak. My jsme po faulu měli možnost zahrávat pokutový kop, který Jírovec bezpečně proměnil. Hosté z ojedinělé šance korigovali na 2:1. V poslední části zápasu jsme mohli rozhodnout, ale jasné šance neproměnili. Vše dopadlo tak, jak mělo a těšíme se na další přeborovou sezonu v Chabrech," dodal v hodnocení pro web Pražského fotbalového svazu.

Pro Královice to byla hořká prohra. "Někteří hráči mi připadají, že nehrají moc pro tým a nenechávají tam maximum, z toho jsem zklamaný. Domácím musím pogratulovat k zaslouženému vítězství a udržení se v soutěži. My se budeme muset koncentrovat na baráž a udělat vše, aby se v Královicích chodilo na přeborový fotbal i v příští sezoně. Já mohu ze své pozice dělat, co můžu, ale vše bude nyní záležet jen na hráčích, co předvedou v rozhodujících utkáních. A ta musí být odehrána na sto padesát procent," má jasno královický trenér René Ollé.

Další z přímých záchranářských bitev se odehrála v Uhříněvsi, kam přijelo Podolí. S jasným cílem, vyhrát. I remíza by nestačila. A nepovedlo se, domácí vyhráli gólem v 94. minutě 1:0.

"Důležitost toho zápasu byla pro oba stejná. Jen my jsme tam šli s tím, že jsme museli vyhrát a Uhříněvsi stačil na baráž bod. Nechtěli jsme se nechat strhnout a bezhlavě útočit. Protože se hraje devadesát minut a dá se rozhodnout v poslední minutě. Zápas plynul k nerozhodnému výsledku, my jsme to museli otevřít, když pak i brankář chodil do vápna. Tam už bylo jedno, jestli dostaneme v nastavení jeden nebo tři góly. Vyhrát jsme nedokázali, což nás posílá o soutěž níž," řekl k utkání podolský kouč Petr Majer.

"Všichni jsme věděli, o co hrajeme, proto celé to utkání bylo hodně opatrné a nervózní. Věděli jsme, že musíme vyhrát, zbytek už jsme neměli ve svých rukách. Bylo jasné, že to Podolí muselo otevřít, jim nezbývalo než vyhrát. Čekali jsme, že to otevřou trochu dřív a že toho využijeme. Naštěstí jsme to zvládli alespoň v poslední minutě," doplnil jej jeho uhříněveský kolega Martin Svoboda.

Dalším z otazníků závěrečného přeborového kola sezony 2023/2024 bylo to, komu připadnou stříbrné a bronzové medaile. Vyšehrad hostil Tempo, na které měl tříbodový náskok. Hosté ale věděli, že když vyhrají, kvůli vzájemným zápasům půjdou na druhou příčku. A to se jim také podařilo, navíc jednoznačným způsobem 6:2!

"Zasloužená výrazná výhra a odměnou nám je druhé místo. Chtěl bych moc pogratulovat celému týmu k nejlepší sezoně na Tempu, druhému místu, zisku 62 bodů. Stejně tak se sluší poblahopřát i vítězi soutěže Přední Kopanině. Všem přeji klidné léto a zasloužené volno," nešetřil slovy chvály a díků šéf střídačky Tempa Petr Vanko.

"Hned v úvodu zápasu jsme promarnili obrovskou šanci ujmout se vedení 1:0. Odstartovalo to značnou vlnu nervozity všech našich hráčů, takže jsme dělali individuální chyby, které chytře hrající soupeř trestal. Po gólu na 2:3 jsme se sesypali jako domeček z karet. Přesto bych chtěl kluky za celou sezonu pochválit, protože s jedním z nejmladších týmů soutěže, ne-li tím úplně nejmladším, což se týká hlavně obrany, jsme dosáhli na třetí místo," byl spokojený i vyšehradský šéf Jaroslav Klíma.