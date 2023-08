/FOTOGALERIE/ Fotbalový pražský přebor má za sebou úvodní kolo nové sezony, které přineslo několik zajímavých výsledků. Dařilo se zejména nováčkům, kteří po minulém ročníku postoupili z 1. A třídy. Ze tří vyhráli hned dva. Střešovice si vyšláply 2:1 na Zličín, Třeboradice zvládly domácí přestřelku s Duklou Jižní Město, kterou porazily 5:4.

První srpnový pátek odstartovala nová sezona pražského přeboru. Tým ČAFC na domácím trávníku podlehl těsně béčku Žižkova 2:3. | Foto: Deník/Michal Káva

Devět gólů na třeboradickém zmoklém trávníku bylo nejlepším střeleckým počinem přeborového víkendu. Domácím hráčům perfektně vyšel hlavně první poločas. Po dvaceti minutách to bylo 3:0 a do šaten se šlo za stavu 5:1. V tu chvíli by o pohodlném vítězství Třeboradic nikdo ani nezapochyboval… Po přestávce ale Dukla zvýšila aktivitu, dala tři góly, ale kýženého vyrovnání, i když hrála závěrečné minuty proti deseti, se už nedočkala.

"První poločas jde jednoznačně za mnou. Netrefil jsem ani taktiku, ani sestavu. Jestli jsme udělali nějaké chyby, to vůbec neřeším. První poločas je prostě můj průšvih," nehledal žádné výmluvy kouč týmu z Jižního Města Josef Světlík.

Z jasného zápasu drama. Dukla vyhrála, ale trenéři nadšením neskákali

"První poločas byl fantastický. Měl jsem z toho trochu obavy, protože příprava se nám moc nepovedla, dělali jsme hrozné chyby. V první půli jsme ale naopak nutili Duklu, aby dělala chyby ona," naopak těšilo třeboradického trenéra Jana Nováka.

"Pro druhý poločas jsme si řekli věci, které bychom tam chtěli. S tím, že pokud se nám podaří dát rychlá branka, tak, když to zvládl v první půli soupeř, tak je to i v našich silách. Myslím, že ke konci nám už jen chybělo štěstí, abychom skóre vyrovnali, nebo dokonce zápas otočili," pokračoval Světlík.

"Zbytečně jsme zápas zdramatizovali, měli jsme i obrovské štěstí, kdy soupeř trefil dvě nebo tři břevna. Síla Dukly je směrem dopředu obrovská, ale okýnka mají vzadu. Diváci viděli pěkný zápas s devíti góly a k tomu mraky šancí na dalších deset gólů. Vstup je to pro nás nakonec za tři body a tedy povedený. Musím říct, že nervy tam nakonec byly obrovské. Přišel jsem po zápase do kabiny a snědl jsem půl čokolády. Musíme makat dál, nesmíme polevit," dodal Novák.

Pavelka pomohl sparťanskému béčku. To slavilo první výhru sezony

Porážku vstoupil do nové sezony také další velký favorit soutěže, Přední Kopanina. Ta na domácím hřišti odevzdala všechny tři body Braníku po prohře 0:1, kterou trefil šest minut před koncem Šebák.

"Bohužel jsme nezvládli první utkání, tím jsme úplně zlikvidovali měsíční práci v přípravě a začínáme od nuly. Také se nepovedlo trefit sestavu a někteří hráči, kteří dostali důvěru, zklamali. Braník vyhrál zaslouženě, jelikož se hraje na branky a oni tu jednu dali, zatímco nám se to nepodařilo," rozčiloval se po utkání kopaninský kouč Daniel Vott.

"Velkou zásluhu na našem vítězství má Karel Mařík v naší brance, který nás v rozhodujících chvílích několikrát podržel. Děkuji celému týmu za výkon a jsem moc rád za tři body, které ovšem bereme se vší pokorou," doplnil jej šéf branické střídačky Petr Hejduk.

Žižkovské zmrtvýchvstání. Viktorka veze bod z Opavy, prohrávala už o tři góly

Nevyhrál ani třetí z velkých favoritů, Tempo. To zachraňovalo alespoň bod doma s Vyšehradem vyrovnáním na 1:1 ve čtvrté minutě nastavení.

"Musím se vší pokorou přiznat, že proti nám stál výborný soupeř a moc jsme si toho nevytvořili. Ze začátku jsme byli trochu nervózní, ale máme to za sebou a věřím, že se budeme zlepšovat," ulevil si kouč Tempa Petr Vanko.

"V nastaveném čase, kdy jsme měli ještě výhodu standardky, jsme se zachovali netakticky a jako uličníci jsme si nechali dát vyrovnávací gól. Navzdory tomu chci pochválit celý tým za výborný výkon," poznamenal vyšehradský trenér Jaroslav Klíma.