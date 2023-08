/FOTOGALERIE/ Po třetím kole fotbalového pražského přeboru na čele tabulky trůní sedmibodová trojice ve složení (pořadí dle skóre) Vyšehrad, Tempo, Střešovice. Všechny tři týmy o víkendovém kole vyhrály, navíc své soupeře rozhodně nešetřily. Vyšehrad rozstřílel Podolí na jeho hřišti 5:1,Tem-po uspělo v Kolovratech 5:2 a Střešovice na svém hřišti rozebraly Braník 4:0.

Fotbalisté Vyšehradu vyhráli na Podolí 5:1 a po třetím kole vedou přeborovou tabulku. | Foto: PFS

"Zápas jsme mohli rozhodnout už v jeho úvodních dvaceti minutách, kdy jsme měli viditelnou převahu, jenomže dali jsme jen jeden gól a domácím pak začaly vycházet brejkové situace: měli z nich tři gólové šance, přičemž první dvě zneškodnil brankář Lisa a třetí už skončila vyrovnávacím gólem. V poločase nám vyšlo dvojnásobné střídání: Míra Krivosheev a Tomáš Junek nejenže vnesli oživení do hry, ale dali také náš druhý a třetí gól, čímž jsme zápas zlomili definitivně na svoji stranu," pochvaloval si po výhře trenér Vyšehradu Jaroslav Klíma.

Sedm branek padlo v Kolovratech, Tempo jich tam dalo pět. "Jako již tradičně padlo hodně gólů, ale tentokrát to takové drama nebylo. Jsem rád, že jsme se opět dokázali zlepšit a poučit se z chyb minulého týdne. Klíčem k úspěchu bylo pohlídat výškovou převahu soupeře u standardních situací a být nebezpeční v ofenzivě, což se nám po celý zápas celkem dařilo. Výsledkem je i pět vstřelených branek. Výhry si vážíme, protože z Kolovrat se body nikdy nevozí lehce," těšilo kouče Tempa Petra Vanka.

Přetažené nastavení a vymyšlená penalta. Jednoznačně nebyla, zní i z Admiry

Nováčci ze Střešovic mají na úvod sezony také dobrou formu. "Naši hráči podali přes úmorné vedro celkově nadstandardní výkon. Vyjma patnácti minut ve druhé půli se dá říct, že jsme měli hru pod kontrolou. Mrzí mě jen červená karta našeho mladého hráče, který si ji vysloužil za vlastní hloupost," řekl střešovický lodivod Richard Havlík.

Zajímavý zápas se odehrál v Třeboradicích, kam přijely Dolní Chabry. Nešlo pouze o souboj nováčků a derby nedalekých sousedů. Šlo také o zápas bez trenérů. Proč? Třeboradický Jan Novák i chaberský Tomáš Vajnar dostali v minulém kole červené karty a tak museli mezi diváky. Novák dostal od disciplinárky celkem dva zápasy stopku, Vajnar o jeden více.

Zápas pak rozhodl jediný gól, už v osmé minutě ho zařídil domácí Farkaš.

Aritma v Krumlově: Z autobusu rovnou na hřiště. A zpátky se třemi body

"Nehrál se moc pohledný fotbal, bylo to hodně soubojové a nám se nešlo dostat do kombinace. Druhý poločas se to již zlepšilo a mohli jsme přidat i další branky, ale zůstalo jen u té jediné. Tři body jsme doslova vybojovali a diváci si mnoho fotbalové krásy, jako tomu bylo proti Dukle Jižní Město, neužili. Nicméně za vítězství jsme samozřejmě rádi," poznamenal Jan Novák.

Jeho chaberský kolega a kamarád Tomáš Vajnar jej doplnil: "Bojovné utkání, které moc fotbalovosti nenabídlo. Domácí hned v začátku využili svoji šanci ke vstřelení jediného gólu. My neproměnili několik náznaků šancí, především pak ze standardních situací. Pokud nevstřelíme branku, nemůžeme pomýšlet na lepší výsledky. Vše je to jenom o nás. Kluci makají a věřím, že to zlomíme. Přes týden potrénujeme a budeme připraveni na sobotní domácí utkání proti Dukle Jižní Město."

Dukla porazila Jihlavu. Vystřídala ji na čele tabulky!

Zmiňovaná Dukla se trápí, ve třetím kole se dočkala alespoň prvního bodu, když remizovala doma se Zličínem. Stále je ale poslední, šestnáctá. Jen o tři místa lépe je na tom další favorit soutěže, Přední Kopanina, ta o víkendu doma padla s béčkem Motorletu 1:3.

"Zejména první poločas nabídl z naší strany snad nejhorší výkon za celou dobu, co jsem na Kopanině. Nezbývá nic jiného, než si toto utkání pořádně rozebrat, zamyslet se nad tímto výkonem a do dalších bojů nastoupit jako stará dobrá Kopča," postěžoval si kopaninský kouč Daniel Vott.