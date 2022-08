„Věděli jsme, že to bude těžké utkání na rozpálené umělce, ale to, co jsme předvedli my, mělo do optima daleko. Běhavý technický soupeř naši laxnost maximálně trestal a za stavu 4:2, za mě po nepochopitelném vyloučení, nás měl na lopatě. Ale ukázali jsme aspoň bojovnost, vzepjali se a utkání uválčili do remízového konce,“ komentoval zápas trenér Dukly Josef Světlík.

Po vysoké prohře v úvodním kole na Tempu byl vyšehradský trenér Jaroslav Klíma spokojenější. „Budeme-li hrát s takovým zaujetím a nasazením, přijdou i výsledky. Vedli jsme 4:2, za tohoto stavu měli další tři vyložené šance, a tak nás může mrzet, že jsme nepřidali ještě pátý gól. Dostali jsme pak od soupeře dva krásné góly, a proto se nakonec body dělily,“ poznamenal.

Na čele tabulky trůní dva kluby se stoprocentním bodovým ziskem – Spoje a Podolí, to navíc v sezoně ještě neinkasovalo. Na opačném pólu tabulky je bez bodu Radotín.

Kanonýr Tempa Jaroslav Klouček na čtyři góly z úvodního kola tentokrát nenavázal, hattrickem ho střelecky dorovnal Daniel Urban z Přední Kopaniny.

Výsledky 2. kola

Vyšehrad – Dukla Jižní Město 4:4 (44. Souček, 56. Krivosheev, 48. z pen. Kankara, 9. Kankara – 28. Solař, 42. a 68. Inneman, 90. Farkaš)

Zličín – Radotín 3:0 (8. vl. Pázler, 11. Kohout, 30. Forejtek)

Spoje – Hostivař 6:2 (21. a 34. Ladra, 25. a 68. Košút, 39. Kubek, 80. Baisa – 33. Kronovetr, 45. Laštovka)

Braník – Královice 3:3 (70. Sklenář, 75. Palko, 85. Sklenář – 64. z pen. Krivosheev, 90. Kučera, 90+4. Pospíšil)

Žižkov B – Přední Kopanina 2:6 (14. Král, 66. Vlček – 10. 27. a 30. Urban, 44. a 76. Mainolfi, 64. Razetto)

Motorlet B – ČAFC 1:1 (68. Čuba – 21. Švara)

Uhříněves – Kolovraty 1:0 (90+2. Vaněk)

Tempo – Podolí 0:1 (64. Horčička)